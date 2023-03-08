油麻地躉船僅載3貨櫃「露馬腳」　海關檢8900元萬私煙拘二人

海關破獲一宗大型海上走私香煙案件，估計市值約8,900萬元，共拘捕兩人。
海關表示，為了打擊海上香煙走私活動，港口及海域科和稅收罪案調查科進行聯合行動，並於上周五（3日）上午，發現在油麻地對開海面，一艘擺放3個貨櫃的躉船，企圖利用其他正常躉船掩護，並有別於正常躉船擺放數十個貨櫃的做法，稅收罪案調查科跟進事件。經調查後，分別於青衣青鴻路和油麻地海輝道截查兩輛涉案貨櫃車，在車上貨櫃檢獲1,900萬支未完稅香煙，相信該兩個貨櫃源於涉案躉船，關員同日突擊搜查泊在油麻地裝卸區一艘躉船，再在貨櫃內起出500萬支未完稅香煙，總共2,400萬支，市值8,900萬元，應課税值6,000萬元，兩名分別30歲和62歲的貨櫃車男司機被捕。海關會繼續追查來源和去向，行動仍然繼續，不排除更多人被捕。
防疫措施放寬後私煙需求增加
海關指，政府上月於財政預算案公布，提高煙草税，加上防疫措施放寬，私煙需求增加。有私煙販運集團為了補充貨源，利用躉船走私大量未完税香煙。私煙集團補充貨源供應本地和海外市場，不法分子更利用多輛貨櫃車，企圖將大量私煙存放在不同地方，以是次行動為例，三成私煙屬於本港不常見牌子，相信經重新包裝，再走私至海外。
本年至今海關共檢獲1.6億支未完稅香煙
自政府公布提高煙草税，海關在全港各區打擊不同私煙活動，連同本案，海關偵破77宗不同私煙案件，檢獲5,800萬支未完稅香煙，市值2億元，應課稅值1.4億元，拘捕54人，分別是47男7女，年齡介乎15歲至79歲，並扣查4輛車，本年至今，海關檢獲1.6億支未完稅香煙，市值6億元，應課稅值4億元，海關會繼續源頭堵截私煙，提醒市民能以電郵或電話方式向海關舉報任何私煙活動。