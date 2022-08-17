油麻地「冠南華」霓虹燈招牌　昨晚正式熄燈告別港人(多圖)

霓虹燈與80年代繁榮的香港，早已劃上等號。油麻地中式裙褂老字號「冠南華」，店舖上方兩個大型霓虹燈招牌，亦屹立近半世紀。惟冠南華昨日(16日)在Facebook公布，因招牌違規問題，今起將搭棚拆卸兩個霓虹燈招牌。

冠南華負責人透露，屋宇署近日向店舖下「最後通牒」，故逼不得已決定拆卸，並謂清拆後將「無晒啲歷史文化」，其曾聯絡M+博物館收留招牌，但不獲回應，故霓虹燈招牌清拆後，將棄置到堆填區。

本港五大特色霓虹燈之一

「冠南華」的霓虹燈招牌，被外國旅遊網站譽為本港五大特色霓虹燈之一，亦曾獲香港旅發局推介。冠南華店舖上有兩個霓虹燈招牌，一幅是黃色波浪邊框配紫色英文字的「冠南華婚紗 Koon Nam Wah Bridal」，另一幅則是藍綠色邊框配紅色中文字的「冠南華」。

據悉，屋宇署曾於去年10月26日根據《建築物條例》第24條，向招牌擁有人發出清拆令，要求拆除位於平安大樓面向甘肅街1樓至字樓外牆的違規招牌，而近日更下「最後通牒」。

「冠南華」於200年在廣州創立，1920年代進駐香港，最初主力經營床上用品，後來成為裙掛專門店，因應時代潮流加入西式婚紗。屹立油麻地街頭的兩個大型霓虹招牌於8、90年代落成，成雙成對的招牌，對應喜慶婚禮裙褂的特色，成為當區街頭的一大亮點。