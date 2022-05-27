治理鼠患｜公署揭鼠患數據滯後 有毒藥餌無開封 食環承辦商：老鼠自行開袋

老鼠橫行影響市容及衛生環境，申訴專員公署早前主動調查食環署滅鼠情況，發現有部分食環署前線人員設置鼠餌時，沒有將鼠餌包裝袋打孔以散發氣味，直接影響滅鼠成效；署方亦僅每半年調查一次鼠患指數，調查方法亦未必反映到映鼠患實況。公署建議食環署應加密調查次數，並可邀請大學或學術機構合作制訂新的綜合鼠患指數。

申訴專員公署昨公布報告時透露，提到有食環署前線人員沒有將鼠餌包裝袋打孔，報告更引述承辦商人員解釋，稱老鼠會自行扯開包装袋食鼠餌。公署認為反映人員對正確使用有毒鼠餌的理解嚴重不足，直接影響滅鼠成效。而食環署自前年起，已陸續規定防治蟲鼠服務承辦商必須在施放有毒鼠餌的包裝袋上打孔。

按食環署網上資料，老鼠每年可生5至8胎，一胎可誕下5至14隻幼鼠，即一隻雌鼠每年生產高達112隻幼鼠。但現時食環署每半年在全港選定50個監察地點作鼠患指數調查，擺放40至60個用未煮熟番薯塊製成的監測鼠餌，為期三日兩夜，再計算擺放鼠餌被老鼠咬囓的比率，以評估老鼠分布公眾地方的廣泛程度。惟2016至2020年，整體鼠患指數處於5%以下的較低水平，但同期投訴及滅鼠數字均有上升。

公署認為，指數僅顯示老鼠活動範圍所佔的百分比，不能反映老鼠的實際數目或出現次數；老鼠繁殖力強，鼠患指數卻半年更新一次，容易出現數據滯後。而食環署在調查鼠患時，同時在監察地點範圍滅鼠，亦影響鼠患指數的調查結果。

公署建議食環署考慮增加調查頻率，並探討透過改良調查方法以減低指數局限性，例如考慮邀請本地大學及相關學術機構合作，了解能否制訂包括不同考量因素的「綜合鼠患指數」。公署又建議食環署檢視相關工作指引，並作突擊抽查，確保調查人員所採取的步驟恰當穩妥。

食環街市攤檔不潔可被中止租約

街市有大量食物殘渣，吸引老鼠覓食及繁殖。申訴專員趙慧賢指，現行條例訂明若食環街市檔主未有保持清潔，在半年內3度收警告信，食環署就有權中止攤檔的租約，但公署未見食環署有引用相關法例。她指，食環署巡查攤檔時單憑口頭警告並不足夠，去年首11個月，食環署僅對違規檔販發出51宗口頭警告；稱檔主當然有責任保持攤檔清潔，食環署同時應在執法上「加把勁」。