法國五月丨D2 Place法國五月嘉年華無懼風雨順利舉行 法式市集配毛孩友好派對 為社區製造話題

D2 Place與著名法國五月藝術節(French May Arts Festival)舉行三日限定「D2 Place法國五月嘉年華」，已於過去周末5月24至26日，在無懼風雨下移師D2 Place一期2樓THE SPACE完滿舉行。三天市集共吸引來自50個創意品牌攤位，帶來多重法式文化體驗：當中包括免費盡享法國品牌1664 Brut啤酒、品嘗每天新鮮焗製的法式經典甜點瑪德蓮、親手調配法式香水及擴香石工作坊、選購匠心設計和文化精品、以至欣賞一系列歌舞及多元文化創意表演，仲有為毛孩特設的下午茶派對，讓參加者輕鬆寫意感受法國文化氣息。

「D2 Place法國五月嘉年華」由上周五(5月24日)下午5時開始，到周日(5月26日)晚上9時，D2 Place於每天安排不同主題，合共18小時的精彩表演。例如開幕禮當日男高音演唱法文歌劇曲目及爵士音樂之夜(Jazz Music Night)，讓大家放下工作享受一個輕鬆的Friday Night；周六舞台將由多位唱片騎師DJ帶來巴黎潮流音樂，聯同多位歌手及樂隊連續唱跳7小時，推高周末氣氛；周日則是家庭及毛孩的歡樂日，將全日以現代舞、弦樂四重奏及管弦古典音樂表演帶來優閒法式情懷。

嘉年華顧客又可免費參加法式工作坊包括Perfume Bar「法式調香工作坊」及Myosotis Flower「法式擴香石工作坊」，打造專屬的法式香氣。今年羅氏集團聯同D2 Place首次舉辦「法國五月嘉年華」，除了法式美食更加入多元音樂、歌舞及工作坊體驗元素，更特設毛孩法式下午茶派對，讓毛孩與主人能一同渡過法式周末，貼合D2 Place一直推廣為寵物友善商場。