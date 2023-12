法國進口生牛奶芝士受污染 食安中心呼籲市民停止食用

食物環境衞生署食物安全中心今日(19日)呼籲市民,不要食用一款法國進口生牛奶芝士,因為有關產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染。業界如持有受影響產品,應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界,並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

涉事牛奶芝士為「CANTOREL」的「Plate of 5 Medals Winner Assorted Cheeses (with 4 Types of Raw Milk Cheese) (Le Plateau des Médaillés)」所有批次。該進口商已按中心指示將受影響批次產品停售及下架,並展開回收;中心會就事件通知業界,並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。市民欲查詢上述產品的回收事宜,可於辦公時間致電該進口商熱線2736 3866。