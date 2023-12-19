法國進口生牛奶芝士受污染 食安中心呼籲市民停止食用

食物環境衞生署食物安全中心今日（十二月十九日）呼籲市民不要食用一款法國進口生牛奶芝士，因為有關產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

食物環境衞生署食物安全中心今日(19日)呼籲市民，不要食用一款法國進口生牛奶芝士，因為有關產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

涉事牛奶芝士為「CANTOREL」的「Plate of 5 Medals Winner Assorted Cheeses (with 4 Types of Raw Milk Cheese) (Le Plateau des Médaillés)」所有批次。該進口商已按中心指示將受影響批次產品停售及下架，並展開回收；中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電該進口商熱線2736 3866。