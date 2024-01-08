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2024-01-08 20:45:32

法國進口生蠔驗出諾如病毒 有食肆已食用 食安中心令下架

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有法國進口生蠔驗出諾如病毒。(資料圖片)

有法國進口生蠔驗出諾如病毒。(資料圖片)

食安中心今日(8日)指示業界暫停進口法國水域50-07 Saint Vaast La Hougue出產的生蠔，稱該水域的即食生蠔驗出諾如病毒，初步調查顯示本港進口商「Alliance Gourmet Limited」曾進口涉事生蠔，中心已指示進口商下架。
 

進口商進口5公斤受影響生蠔

中心指，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指產自法國水域50-07 Saint Vaast La Hougue的即食生蠔被驗出含有諾如病毒，當局已關閉有關水域。中心初步調查顯示，本港進口商「Alliance Gourmet Limited」曾進口涉事生蠔。中心即時暫停進口及在港出售該水域出產的生蠔，並指示該進口商停售及下架有關生蠔。發言人又表示，初步調查顯示，該進口商曾進口5公斤受影響生蠔，全部分銷至一食肆並已食用。業界如持有其他來自受影響區域的產品，應立即停售。

發言人指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。中心會通知法國當局，亦會知會本地業界，並繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。
　　

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