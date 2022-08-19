法庭下令禁穿「旁觀有罪」衣服人士進入 上訴庭法官：法庭非政治宣傳平台

50歲消防員前年11月10日涉嫌參與非法集結，早前被裁定非法集結及使用蒙面物品兩罪罪脫，並申請訟費獲批，惟律政司不服訟費命令提出上訴，而上訴庭經考慮後接納律政司上訴，撤銷有關訟費命令，判詞將在半年內頒布。審訊期間，上訴庭指有旁聽人士身穿印有「旁觀有罪」白色四字的黑色T恤，認為四字有政治含意，強調法院不是政治宣傳平台，亦下令不會再容許身穿印有「旁觀有罪」四字T恤的人士進庭旁聽。

據了解，該件印有「旁觀有罪」白色四字的黑色T恤，為香港女創作歌手陳蕾其歌迷會於今年7月在陳蕾動物慈善義賣展覽中，以$250出售，收益扣除成本後全數捐款予動物義工或機構。香港女創作歌手陳蕾去年1月發表《旁觀有罪》一曲，曲詞由陳蕾一手包辦，專輯介紹指創作靈感來自韓國「N號房」事件，認為旁觀者都應該接受懲戒。



上訴庭法官彭偉昌、潘敏琦及彭寶琴宣判批准上訴後，提出目睹旁聽人士身穿印有「旁觀有罪」白色四字的黑色T恤，旁聽人士解釋她沒有特別意思，而「旁觀有罪」四字則為歌詞。上訴庭指根據法庭確立已久的原則及有案例支持，法庭不是政治宣傳平台，三名法官均認為「旁觀有罪」四字有政治含意，可以理解為對某類型檢控作出諷刺，故會吩咐保安不會再容許身穿「旁觀有罪」四字T恤的人士進庭旁聽。