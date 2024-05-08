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2024-05-08 21:47:35

法庭批出《願榮光》禁制令 李家超：頒布禁制令有效維護國家安全及國歌尊嚴

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法庭批出《願榮光》禁制令。(資料圖片)

法庭批出《願榮光》禁制令。(資料圖片)

律政司早前就反修例歌曲《願榮光》申請臨時禁制令被拒提出上訴，上訴庭今天裁定律政司上訴得直，批准有關的非正審禁制令。行政長官李家超歡迎法庭裁決，他在社交專頁表示，該歌曲自2019年黑暴、港版顏色革命開始，經常被用作煽動危害國家安全行為和港獨活動，其後更多次被失實表述為香港特區的國歌《義勇軍進行曲》，對國歌造成侮辱，嚴重損害國家和香港特區。

李家超表示，禁制令的頒布有效維護國家安全及國歌的尊嚴，是針對具有犯罪意圖的不法行為，可更明確令市民明白有關行為屬違法，同時保障奉公守法的香港市民依法享有的自由和權利，包括《基本法》、《香港國安法》和《香港人權法案條例》等法律給予的保障和自由，包括言論自由、學術自由及新聞自由。

李家超表示，特區政府會繼續堅定不移維護國家安全，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，並依法保障香港市民的權利和自由。
 

陳國基：任何侮辱或分裂國家的煽動行為均不得人心

政務司長陳國基表示，上訴法庭的決定，擲地有聲地說明特區政府申請禁制此歌曲發布有理有據，亦彰顯任何侮辱、貶損或甚分裂國家的煽動行為均不得人心，必須予以制止，以正視聽。

陳國基在社交專頁說，敵對勢力仍然蠢蠢欲動，包括繼續流傳有關「港獨」歌曲，妄圖煽動他人破壞香港得來不易的繁榮穩定，甚至影響國家安全。在過去香港特區參與的一些賽事中，該歌曲更曾在播放中國國歌的環節上播出，對國家和特區造成嚴重貶損，絕不可接受。特區政府絕不能䄂手旁觀，因此果斷應對，透過申請臨時禁制令，捍衞國歌尊嚴、維護國家安全。

他又說，上訴法庭確立禁制令所施加的限制合憲合理，毫不影響香港市民依法行使權利和自由。

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