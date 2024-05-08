法庭批出《願榮光》禁制令 李家超：頒布禁制令有效維護國家安全及國歌尊嚴

律政司早前就反修例歌曲《願榮光》申請臨時禁制令被拒提出上訴，上訴庭今天裁定律政司上訴得直，批准有關的非正審禁制令。行政長官李家超歡迎法庭裁決，他在社交專頁表示，該歌曲自2019年黑暴、港版顏色革命開始，經常被用作煽動危害國家安全行為和港獨活動，其後更多次被失實表述為香港特區的國歌《義勇軍進行曲》，對國歌造成侮辱，嚴重損害國家和香港特區。

李家超表示，禁制令的頒布有效維護國家安全及國歌的尊嚴，是針對具有犯罪意圖的不法行為，可更明確令市民明白有關行為屬違法，同時保障奉公守法的香港市民依法享有的自由和權利，包括《基本法》、《香港國安法》和《香港人權法案條例》等法律給予的保障和自由，包括言論自由、學術自由及新聞自由。 李家超表示，特區政府會繼續堅定不移維護國家安全，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，並依法保障香港市民的權利和自由。

