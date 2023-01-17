法庭擬今年推現場直播 張舉能：裁斷爭議非政治決定

終審法院首席法官張舉能昨在法律年度開啟典禮致辭指，法院首要角色在於維護法治、嚴格依照法律執行司法工作，強調法庭對任何人均一視同仁、工作時須摒除個人觀點。張官又稱，縱使法院判決有時無可避免地會產生政治影響，法院職能並非制定公共政策或作出政治決定。
張官昨提到，社會如誤解司法機構職能，或使人對其抱有不切實際期望，不利維持公眾對本港司法制度的信心，亦無助維護法治。法庭在權衡各因素後作出的判決，雖未必人人滿意結果，但不代表法庭未有公平公正地執行司法工作。
另外，張官透露司法機構正積極探討現場直播選定的司法程序，以進一步增加法庭程序透明度、加強公眾信心等，目標今年就部分程序或於某些法院級別推行。
張舉能又稱，法庭同時考慮制訂時間表，規定所有有法律代表的訴訟人，除特定豁免情況外，必須以電子形式進行訴訟。
林定國批釋法擴權論「無稽之談」
律政司長林定國在典禮致辭稱，引述有意見指，人大最新一次釋法擴大特首及國安委權力、損害司法機構的獨立審判權，甚至凌駕法律之上。他形容有關意見，屬「完全是錯誤的無稽之談」。
張舉能典禮後稱，尊重人大常委釋法權力，又指海外律師能否參與審訊一直須法庭批准，未聞因海外律師未能赴港參與審訊，影響審訊公平。