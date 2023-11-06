法律周開幕　林定國：明年設辦公室推動成立「香港國際法律人才培訓學院」

香港法律周今日開幕，律政司司長林定國致辭時表示此是本港重要的年度旗艦活動。林定國指出今年的主題是「聯通世界，邁步前行」，目標是突出香港在後疫情時期促進國際合作和全球互聯互通方面的作用。他指在一國兩制下，本港在國家支持下享有獨特優勢，並與世界緊密聯繫，既可以直接進入龐大的內地市場，同時具備強大的國際連通性，香港有決心成為「超級聯繫人」，成為連接世界各地和內地的橋樑。