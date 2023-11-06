法律周開幕　林定國：明年設辦公室推動成立「香港國際法律人才培訓學院」

香港法律周今日開幕，律政司司長林定國致辭時表示此是本港重要的年度旗艦活動。林定國指出今年的主題是「聯通世界，邁步前行」，目標是突出香港在後疫情時期促進國際合作和全球互聯互通方面的作用。他指在一國兩制下，本港在國家支持下享有獨特優勢，並與世界緊密聯繫，既可以直接進入龐大的內地市場，同時具備強大的國際連通性，香港有決心成為「超級聯繫人」，成為連接世界各地和內地的橋樑。
將成立「香港國際法律人才培訓學院」
林定國説隨著國際貿易發展，相關法律人才需求越來越大，《施政報告》提出將於明年設立專門辦公室和專家委員會，善用本港中英雙語普通法制度和國際化格局，推動成立「香港國際法律人才培訓學院」。林定國指學院將定期舉辦實務培訓課程、國際交流活動等，促進亞太地區和世界各地法官和官員之間的交流，亦會為國家提供涉外法律人才培訓，培養精通國際法、普通法、民事法和國家法律制度的人才。
外交部駐港署理特派員李永勝致辭時指，中國將繼續秉持「人類命運共同體」理念，以行動支持建構開放型世界經濟，包括進一步擴大開放、減少貿易投資障礙，維護多邊貿易體制，實踐真正多邊主義。他説香港法律同時與中國內地和外國司法管轄區相容，並擁有不少法律人才，相信在中央政府大力支持下，香港能夠進一步發揮獨特地位和優勢，整合和發展國際貿易法，作出更大貢獻。