法拉利屯門公路超速逾兩倍遇截　46歲司機被揭永久停牌暫控5宗罪

警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員，昨日(5日)下午在區內進行反超速行動，期間偵測到一輛私家車在屯門公路近汀九橋以超越兩倍路面限速的速度高速行駛，嚴重影響其他道路使用者安全，警員遂將該私家車截停。經調查後，人員發現該名46歲本地男司機較早前曾因一宗危險駕駛引致他人死亡，危險駕駛及多次停牌駕駛而被永久停牌。

明日沙田裁判法院提堂

該名司機亦未能通過快速口腔液測試及拒絕提供血液樣本作進一步藥物測試，他涉嫌危險駕駛、停牌期間駕駛、無牌駕駛、駕駛時未有第三者保險及拒絕提供血液樣本作藥物測試被捕。他已被暫控1項危險駕駛、1項停牌期間駕駛、1項無牌駕駛、1項駕駛時未有第三者保險及1項拒絕提供血液樣本作藥物測試罪，案件將於明日(7日)上午於沙田裁判法院提堂。案件交由新界南總區交通部執行及管制組特遣隊跟進。



警方對打擊此等罔顧其他道路使用者安全的不負責任行為絕不手軟，並予以嚴厲譴責。警方呼籲駕駛人士，危險駕駛、停牌期間駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪會被判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。

