法改會倡針對5類涉電腦網絡罪行　制全新特定法例

法律改革委員會今日(20日)發表《依賴電腦網絡的罪行及司法管轄權事宜》諮詢文件，建議制定一項全新針對電腦網絡罪行的特定法例，涵蓋非法取覽程式或數據、非法截取電腦數據、非法干擾電腦數據、非法干擾電腦系統及提供或管有用作犯罪的器材或數據5類罪行。

現時本港沒有單一條例特定處理電腦網絡罪行，部分在不同條例訂立的罪行也不合時宜。發出諮詢文件的法改會轄下電腦網絡罪行小組委員會，考慮到電腦網絡罪行造成傷害的嚴重程度，可存有很大差異，建議如未獲授權取覽程式或數據，可設合理辯解及循簡易程序定罪，即最高監禁兩年。如同時有意圖進行其他犯罪活動，則應構成新法例的加重罪行，最高可判囚14年。在非法干擾電腦數據或系統罪下，若屬會影響他人生命的加重罪行，更可判處終身監禁，陳政龍解釋判刑與現有刑事毀壞罪最高刑罰看齊。

委員會成員陳政龍強調，建議會同時平衡網民權利、資訊科技業內人士權益，以及保障公眾使用和操作電腦系統時，免受騷擾或攻擊的利益和權利。建議列明，為不誠實或犯罪目的而未獲授權下截取、披露或使用電腦數據，應在新法例下被定罪，又稱法例會一併保障一般通訊，而非只限私人通訊。

建議中委員會沒有就數據(Data)賦予定義，陳政龍指網絡使用情況不停更新，憂慮法律如把定義定得太窄，就未必跟上科技進步，故跟從其他司法管轄區選用較寬闊的定義，確保條例能與時並進。他希望，法例能排除涉及「唔小心、唔知情、唔應該取覽」的情境。

此外，陳政龍指受害人如是香港居民、通常居港人士或在港經營業務的公司，本港法庭就應擁有相關司法管轄權。他解釋，很多雲端伺服器並非在港設立，駭客也非在港犯案，但法例建議都希望能保障港人的資料。

諮詢文件建議，法律的有效期應延長至發現該罪行後的兩年，又提到制定建議時，已考慮加拿大、新加坡和美國等7個司法管轄區的法律。新法例即日起至10月19日接受諮詢，委員會指難言具體立法時間，屆時需由相關決策局決定。