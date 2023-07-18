泰利為今年首個8號波 55宗塌樹 9人風暴期間受傷送院

天文台昨凌晨零時40分發出8號風球，昨午4時20分改發3號風球，但受其外圍雨帶影響，天文台在下午5時50分發出黃雨警告，歷時兩小時，其中屯門及大嶼出現每小時70毫米的大雨。

颱風「泰利」襲港，天文台發出今年首個8號風球；隨着泰利逐步遠離，天文台展望今明兩日仍有驟雨，近周末天色好轉。颱風下，政府最少接獲55宗塌樹報告，有電視台採訪車被塌下的樹木砸中，無人受傷。另外，有市民把握難得放假機會，無懼風浪，走到岸邊或碼頭「追風觀浪」。

電視台採訪車被塌樹擊中

8號風球下，截至昨午4時，政府共接獲55宗塌樹報告，以及2宗水浸報告。其中有線新聞的採訪車駛經青衣北岸公路時，被路旁塌下的大樹擊中，車頭凹陷，幸無人受傷。大埔寶雅苑外牆有石屎剝落，擊傷一名年約70歲的老婦，清醒送院治理。另外，葵涌貨櫃碼頭有太陽能板懷疑被強風吹至飛脫，無人受傷。醫管局表示，截至昨午4時，9名市民在風暴期間受傷，於公立醫院急症室治理。

打風期間，海陸空交通嚴重受阻，大部分交通工具停駛。機管局表示，昨共有22班航班取消，5班抵港航班需轉飛其他機場，機場運作大致正常。因天文台預告8號風球下午至傍晚除下，昨日如期出發的旅客提早到機場辦理登機手續，有旅客擔憂交通受阻，提早了4至6小時到機場等候最新安排。

泰利遠離本港後續向西移，並預計在廣東電白到海南文昌沿海登陸。內地湛江市關閉漁港，市區風力不斷增強，全市停課停工，同時禁止非救災搶險的車輛行駛。

