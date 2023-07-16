泰利風球・交通消息｜新渡輪橫水渡將不經芝麻灣 機管局：機場運作正常 (持續更新）

【20:25更新】 熱帶風暴泰利襲港，天文台今日(16日)上午5時40分改發三號強風信號。機管局提醒旅客，出發前往機場前，可透過香港國際機場網站或“ M y H K G ” 流動電話應用程式， 了解航班最新情況，或向航空公司查詢。現時機場運作正常 。 新渡輪傍晚宣布為乘客安全著想，橫水渡航線往長洲方向將不會於晚上8時半途經芝麻灣、往梅窩方向將不會於晚上11時05分途經芝麻灣。 運輸署傍晚近6時亦宣布，因強風關係，港珠澳大橋香港連接路的最高車速限制已由每小時100公里降低至每小時50公里，將軍澳跨灣大橋單車徑及行人路亦即將封閉，呼籲行人改用其他單車徑及行人路往返日出康城及調景嶺。

7條渡輪航線暫停服務 此外，運輸署上午10時許宣布，接獲渡輪公司通知部分渡輪服務將會或已經暫停服務，包括富裕小輪有限公司「屯門—東涌—沙螺灣—大澳」、坪洲街渡有限公司「愉景灣—梅窩」，以及翠華船務(香港)有限公司的「香港仔—蒲苔島」、「黃石—灣仔及赤徑」「馬料水—塔門」、「馬料水—東平洲」和「黃石—塔門」航線。 翠華船務在網站表示，來往香港仔至南丫島北角村及榕樹灣，以及愉景灣至坪洲(途經聖母神樂院)的航線維持服務正常，惟由於颱風侵襲，海面風浪受到影響，有關渡輪航班服務時間或會延誤。