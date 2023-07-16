泰利風球・交通消息｜香港航空取消兩班往返海口航班　多條渡輪航線服務暫停 (持續更新)

熱帶風暴泰利襲港，天文台今日(16日)上午5時40分改發三號強風信號。運輸署上午10時許宣布，接獲渡輪公司通知部分渡輪服務將會或已經暫停服務，包括富裕小輪有限公司「屯門—東涌—沙螺灣—大澳」、坪洲街渡有限公司「愉景灣—梅窩」，以及翠華船務(香港)有限公司的「香港仔—蒲苔島」、「黃石—灣仔及赤徑」「馬料水—塔門」、「馬料水—東平洲」和「黃石—塔門」航線。

翠華船務在網站表示，來往香港仔至南丫島北角村及榕樹灣，以及愉景灣至坪洲(途經聖母神樂院)的航線維持服務正常，惟由於颱風侵襲，海面風浪受到影響，有關渡輪航班服務時間或會延誤。

香港航空籲旅客出發前留意公布

香港航空宣布受泰利影響，明日(17日)兩班往返香港至海口的航班將會取消，包括晚上6時40分由香港飛往海口的HX107及晚上9時25分由海口飛往香港的HX108航班。港航呼籲旅客前往機場前，應留意公司網站的實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，或經官方網站的「在線諮詢」服務、「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

港航又稱，對因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。