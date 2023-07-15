泰利風球｜今日維持一號戒備信號 明早6時前考慮改發三號風球（更新）

【17:10更新】天文台表示，明早6時前考慮改發三號強風信號。香港東北面的一道強雷雨帶正逐漸靠近，並預料會在未來一兩小時影響本港，市民請提高警惕。
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【16:15更新】環境保護署指，今早錄得較平常為高的空氣污染水平，預測今日稍後時間，部分空氣質素監測站的空氣質素健康指數可能達至「甚高」或「嚴重」水平。其中荃灣、屯門、東涌等7區達甚高水平，大埔監測站更錄得10的水平。
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【15:20】熱帶風暴正式命名為「泰利」（Talim）。
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【11:50更新】天文台表示，一號戒備信號會於今日餘下時間維持，明日早上考慮改發三號風球。
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天文台於今日（15日）清晨4時40分發出一號戒備信號。
料今日本港風力不會顯著增強
天文台表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港，呼籲市民在計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風；又指按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日（15日）與香港保持超過500公里距離，本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會在今日日間維持。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離及會否顯著增強。市民請留意最新天氣消息。
今日本港天氣極端酷熱
受該熱帶低氣壓的外圍下沉氣流影響，今日本港天氣極端酷熱，而高溫觸發的雷暴可能會於稍後影響本港。
隨後兩日天氣逐步轉
隨著熱帶低氣壓靠近廣東沿岸，明日至星期一（7月16至17日）本地風力將會逐漸增強，天氣逐步轉壞 ，海面有大浪及湧浪。