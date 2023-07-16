泰利風球・天氣｜三號強風信號今日會維持　天文台評估午夜至明早改發八號信號 (持續更新)

【11:52更新】

熱帶風暴泰利襲港，天文台今日(16日)上午5時40分改發三號強風信號。天文台表示，泰利正午12時集結在香港之東南偏南約390公里，時速約15公里，預料本港平均風速每小時41至62公里。泰利外圍雨帶正影響廣東沿岸，在本港，離岸及高地普遍吹強風，三號強風信號會在今日維持，但風勢預計會在明早稍為增強。天文台會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發八號烈風或暴風信號。

天文台又提醒，受泰利帶來的風暴潮及天文大潮的共同影響，沿岸低窪地區明早(17日)或出現淹浸，而海有大浪及湧浪，呼籲市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，康文署多個泳灘已因大浪關係懸掛紅旗。海事處提醒船東、船主及船舶負責人應立即採取防風措施，將船隻妥善地繫固於安全地方。民政事務總署已設立24小時緊急事故熱線2572 8427供市民查詢有關消息。

預計未來兩日狂風大驟雨

在今日清晨時分至早上，泰利有增強跡象，其外圍雨帶正影響廣東沿岸，預計本港會普遍轉吹強風。於熱帶風暴來襲的同時，本港高溫天氣持續，早上9時許酷熱天氣警告正在生效。天文台預測今日吹清勁至強風程度東北風，風勢逐漸增強，海有大浪及湧浪。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，初時短暫時間有陽光，稍後驟雨較為頻密。天文台展望明日至周二(18日)初時有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪，隨後一兩日仍有驟雨。