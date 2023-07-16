泰利風球・天氣｜預計明早最接近本港　天文台評估午夜至明早改發八號信號 (持續更新)

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熱帶風暴泰利襲港，天文台今日(16日)上午5時40分改發三號強風信號。天文台表示，泰利下午4時集結在香港之東南偏南約350公里，時速約15公里，預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台指，三號強風信號會在今日維持，風勢預計會在明早稍為增強，並會視乎泰利的強度變化及其相關的烈風區與珠江口的距離，評估是否需要在午夜至明早改發八號烈風或暴風信號。按照現時預測路徑，預計泰利明早(17日)最接近本港，在香港以南約300公里內掠過，本地風向會由東北風轉為東至東南風。

本港下午4時氣溫32度，相對濕度66%，過去一小時京士柏錄得的平均紫外線指數是4，強度屬於中等。在尖沙咀海邊，間中的烏雲蓋頂無阻遊客拍照和欣賞維多利亞港景色，天文台提醒，雷 暴警告現正生效，預料香港有局部地區狂風雷暴，另酷熱天氣警告亦正生效，高溫天氣持續，若感到不適應立刻休息或求助。