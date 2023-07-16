泰利風球｜淺水灣有大樹倒塌　女子被壓中一度昏迷 甯漢豪：高度關注事件 向傷者致以慰問

【21:30更新】

發展局局長甯漢豪表示政府高度關注事件，負責管理樹木的康樂及文化事務署已就事件作出交代，並向傷者致以慰問，祝願她早日康復。

樹木管理部門每年在風雨季前會為人流車流高地區的樹木進行樹木風險評估，並採取所需的風險緩減措施，但不穩天氣如強風或大雨，均可能令樹木結構受影響而引致倒塌。發展局樹木管理辦事處昨日（15/7）已再次提醒各樹木管理部門在颱風來臨前應盡快移除有問題的樹木，如短期內未能將有問題樹木移除，需貼出告示或圍封該區域以保障公眾安全。

颱風過後，樹木管理部門會再次巡查位於人流車流高地區的樹木，並適時採取緩減措施，包括穩固樹木，例如將傾斜的樹木拉回直立位置，並用纜索及支架扶持、移除懸吊斷枝及根基不穩的樹木、圍封有待處理的樹木等，以保障市民安全。

發展局呼籲，市民保持警覺，尤其在天氣不穩或颱風過後更應小心安全，如懷疑有問題樹木，請盡快向政府報告（致電熱線1823／透過1823 網上表格或《Tell [email protected]》手機應用程式），以便相關部門作適當跟進。如發現有即時危險的樹木，請即致電999求助。

康文署表示，高度關注今日(16日)下午約4時36分在港島南區南灣泳灘的塌樹意外，事發時正值三號風球生效。事件導致一名43歲女泳客受傷，她由救護車送往瑪麗醫院救治，送院時清醒。署方向傷者表示慰問。

該棵塌樹由康文署管理，事發後署方已即時將有關位置圍封，並按機制通報發展局樹木管理辦事處。康文署會檢查南灣泳灘範圍內的其他樹木，以確保安全。

-----------------------------------------

【18:24更新】

強烈熱帶風暴泰利襲港，本港多處受強風影響，離岸間中吹烈風。警方今日(16日)接獲多宗塌樹報告，其中在淺水灣南灣道的南灣泳灘，一棵約20米高的大樹下午約4時半突然倒塌，壓中一名外籍女子，她頭部受傷倒地一度昏迷，在場獲救護員急救並恢復知覺後，送瑪麗醫院治理。

現場所見，倒塌的大樹位於南灣泳灘的洗手間對開、露天淋浴設備外，據報受傷女子當時正站在附近樓梯等候朋友，詎料遭大樹擊中。