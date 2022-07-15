泰加保險資不抵債遭保監局提清盤呈請　未到期保單將繼續生效

曾是的士保險界龍頭的泰加保險去年底忽然宣布退出的士保險，保監局年初根據《保險業條例》賦予的權力，委任德勤全面接管泰加的所有事務及資產，並在上午對泰加提出清盤呈請，在下午開記者交代詳情。保監局行政總監張雲正表示，經調查後，未能追回泰加保險的資金，亦未能找到股東注入資金，認為泰加保險已違反法定監管要求，出現資不抵債情況，局方遂運用權力，將泰加保險視為無力償債有限公司，向法庭提出清盤呈請。至於泰加尚未到期的保單將繼續生效，直至保單到期或條款中止。

張雲正指，局方指出有關決定着眼3方面，分別保障投保人利益、對市場穩定和對社會的影響，當中以保障投保人利益尤其重要，香港汽車保險局(MIB)和保險公司(僱員補償)無力償債管理局(ECIIB)會積極協調，希望保證所有索償申請都可以迅速處理。

淨負債逾5億元 暫有3萬張汽車保單

德勤黎嘉恩交代泰加保險的財政情況，截止5月底，泰加保險現時有12億元未收回，資產有11.8億元，總負債17.1億元，淨負債約5.3億元，目前大約有3萬張汽車保單，包括的士約5,200張、小巴約1,400張及其他車輛約2.15萬張，僱員保險有逾200張，其他保單約1,060張。

黎嘉恩強調泰加保險現時只是被申請清盤，但不代表泰加已進行清盤，需要視乎聆訊結果，在這段期間，泰加所有未到期的保單仍繼續生效，直至保單到期或條款中止，當中香港汽車保險局(MIB)會負責汽車第三者保險及第三者財物損失索賠，保險公司(僱員補償)無力償債管理局(ECIIB)則負責勞保方面，其餘索賠由泰加保院自行處理，他呼籲所有保單持有人和索償者應先向泰加保險提出索償，再由泰加保險分流到MIB和ECIIB處理，如保單持有人想提早取消保險，保費會作為普通清盤債券處理。

被指與泰加前高層利益關係 張雲正：需證據

對於報道指與泰加一名前高層懷疑存在利益關係，張雲正在記者會回應，指任何指控都要證據，強調無證據無真相，如發現有足夠證據涉及不法行為，保監局董事局會立即轉交執法機構。他又說，保監局設有舉報渠道，當收到舉報會由內部審計組負責跟進，並交給董事局的風險及審訊委員會，如有需要則交由董事局直接處理，因此任何投訴，他都不知道亦不參與。