泰國旅行團訪廟宇昂坪 團友嘆酒店食外賣如在家

泰國團一行40多名團友昨仍是「黃碼」，即不得進入食肆等需要除口罩的處所。他們前晚抵港的晚餐是外賣海南雞飯，昨早在酒店享用三文治和上載快速測試陰性結果後，便到淺水灣鎮海樓公園和紅磡觀音廟參拜。

本港疫情近3年以來，首個大型訪港旅行團前晚從泰國抵港，惟因未及申請政府日前推出的「團進團出」堂食安排，團友首3日受「黃碼」所限無法到食肆堂食，旅行社安排團友一日三餐都要返回酒店食飯盒，直至最後一日轉為「藍碼」才可外出用膳。有團友坦言對安排感失望，形容在酒店食飯盒感覺如同在家中食飯，失去旅遊的感覺。

「黃碼」入廟仍要「安心出行」

廟宇所屬的宗教處所已改為被動查核「疫苗通行證」場所，但訪客仍要掃描「安心出行」場地二維碼，導遊需要協助遊客使用。旅行團中午返回酒店食燒味飯盒午餐後，再到東涌乘搭昂坪360纜車參觀寶蓮寺。

據「團進團出」安排，在港逗留不多於4日的旅行團，團友可毋須在抵港第二日做核酸檢測，但仍要每日做快速測試。負責接待今次旅行團的吉安旅遊經理阮鳳蓮說，由於旅客上載快測陰性結果時出現困難，隨團工作人員需時協助，導致遲了出發。

雖然旅行團事前已知悉用膳安排，但首次訪港的團友Suphasil仍坦言感失望，形容在房間食飯盒如同在家食飯，感受不到在香港感覺。阮鳳蓮透露，行程最後一日會安排團友到酒樓飲茶、食點心。

昂坪360接下月入境團查詢

昂坪360昨表示，泰國團是疫情以來首個到訪的入境旅行團，公司向他們致送紀念品。昂坪360又說，喜見本港旅遊業開始進入復甦步伐，已陸續接獲訪港旅行團的查詢，表示有興趣下月到訪。另外，本港昨增7,736宗新冠肺炎確診，包括524宗輸入個案，多13名年齡介乎55至98歲的患者離世。