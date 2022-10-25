泰晤士高等教育世界大學學科排名，港大6個學科排名上升。

香港大學於剛公佈的2023年《泰晤士高等教育》世界大學學科排名，在排名的11個學科中，有六個學科的排名上升。港大的教育學排名全球第五位，比去年升一位，繼續是各學科中全球排名最高。臨床醫學及健康位列全球第13名位，比去年升7位，再刷新紀錄。其他表現優異的學科包括全球排名第24位的法學，比去年上升12位，人文藝術學科上升兩位至第30位，生命科學上升一位至第41位，以及理學上升九位至第44位。
香港大學發言人回應傳媒時表示：「香港大學一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越。我們確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。」
港大「臨床與健康」學科連續兩年刷新紀錄
港大「臨床與健康」學科（Clinical & Health）連續兩年刷新紀錄。港大醫學院院長劉澤星感謝學院仝寅的貢獻：「這是港大醫學院135周年院慶的最佳禮物之一。儘管過去一年充滿挑戰，港大醫學院每一位同事仍然秉持熱誠、勤奮及堅毅，迎難而上。我謹此感謝每一位同事為港大醫學院所作的貢獻，事無大小，總是集腋成裘，醫學院方可獲得如此非凡的成就。」
劉澤星續稱：「我們舉杯慶賀這項殊榮之時，可不能忘記這條路是如何走來。135年來，歷任教師、職員、學生、校友、捐助者、病人和香港大學無數仝寅，一直給予我們強大的力量和堅定的支持，至今不變，才造就我們今天的成功。展望未來，我們無論做任何事，將繼續堅守『以人為本』的宗旨，並保持謙卑的態度。我們也將堅守使命，培育德才兼備、矢志服務社會和作育英才的醫護專業人員。」
《泰晤士高等教育》世界大學學科排名考察11個廣泛學科領域的表現，以五個指標作為評分標準，分別為教學、研究、引用、國際展望和產業收入。