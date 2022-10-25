泰晤士高等教育世界大學學科排名，港大6個學科排名上升。

香港大學於剛公佈的2023年《泰晤士高等教育》世界大學學科排名，在排名的11個學科中，有六個學科的排名上升。港大的教育學排名全球第五位，比去年升一位，繼續是各學科中全球排名最高。臨床醫學及健康位列全球第13名位，比去年升7位，再刷新紀錄。其他表現優異的學科包括全球排名第24位的法學，比去年上升12位，人文藝術學科上升兩位至第30位，生命科學上升一位至第41位，以及理學上升九位至第44位。

香港大學發言人回應傳媒時表示：「香港大學一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越。我們確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。」

