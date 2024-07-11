泳總執委會昨晚開會討論會優化安排　屬會級別低泳手可暫借高級屬會身份參賽

前港隊泳手方力申的泳會被泳總指級別不夠高，導致一名9歲小泳手未能參加錦標賽。泳總會長王敏超指昨晚執委會曾開會討論，會盡量優化安排，讓有潛質的運動員盡量參加比賽。他又指如泳手礙於屬會級別低而未有資格參加錦標賽，可以暫時借用較高級屬會的身份參賽，賽後再轉回原本的屬會。

王敏超今早在電台節目提及，現在體育圈千變萬化，已慎重考慮今次情況。他強調不會扼殺有潛質的泳手，一些年紀較細但已游到一定成績的泳手，可以作個別考慮，以個人身份參賽。他又提到「轉會」參賽安排，指過往無試過有關方式，但只要不違背章程，任何參賽方案均可考慮，亦會經常審視需否修改章程。