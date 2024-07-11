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2024-07-11 10:42:03

泳總執委會昨晚開會討論會優化安排　屬會級別低泳手可暫借高級屬會身份參賽

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泳總執委會昨晚開會討論會優化安排　屬會級別低泳手可暫借高級屬會身份參賽

泳總執委會昨晚開會討論會優化安排　屬會級別低泳手可暫借高級屬會身份參賽

前港隊泳手方力申的泳會被泳總指級別不夠高，導致一名9歲小泳手未能參加錦標賽。泳總會長王敏超指昨晚執委會曾開會討論，會盡量優化安排，讓有潛質的運動員盡量參加比賽。他又指如泳手礙於屬會級別低而未有資格參加錦標賽，可以暫時借用較高級屬會的身份參賽，賽後再轉回原本的屬會。

王敏超今早在電台節目提及，現在體育圈千變萬化，已慎重考慮今次情況。他強調不會扼殺有潛質的泳手，一些年紀較細但已游到一定成績的泳手，可以作個別考慮，以個人身份參賽。他又提到「轉會」參賽安排，指過往無試過有關方式，但只要不違背章程，任何參賽方案均可考慮，亦會經常審視需否修改章程。

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至於會否檢討泳總屬會三級制的升降制度，即正式屬會、觀察屬會，及競賽屬會，王敏超說泳總持開放態度，任何時間都可以檢視制度，不存在打壓任何屬會。

何敬康憂令中小型屬會喪失競爭能力

協助跟進事件的新民黨立法會議員何敬康在同一節目回應「轉會」參賽做法，他表示部分歷史較久的泳會可用此機制吸納達標選手，但同時會令中小型屬會喪失競爭能力。就泳總考慮讓成績出眾的泳手以個人身份參賽，他認為有待探討細節，例如參賽形式、報名方法、名額、以個人或屬會得分等問題。

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何敬康指據他了解，泳總內有至少雙位數字的「殭屍屬會」，早年已成為某級別屬會，但過去一段時間不再活躍。他希望泳總能提供有關的數字，如「殭屍屬會」不自動退出，建議設立除牌機制，及訂立清晰準則。