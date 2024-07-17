泳總︰開放各級屬會優異泳手出賽 引會籍可升可降制度

一名9歲泳手因泳會級別被拒參加分齡錦標賽，連日來受熱議，特首李家超日前亦開腔表示關注事件，促請中國香港游泳總會探討優化可能性。港協暨奧委會、泳總及涉事泳會創辦人方力申昨開會。泳總會後宣布多項改善措施，包括容許所有屬會達標選手申請以個人身份參賽、設立更好的評分制度和屬會升降制，以及改善上訴機制。方力申對會議感到滿意，盼下一階段競賽屬會達標選手，可以屬會身份參加比賽。

王敏超表示，開放所有錦標賽參賽門檻，「泳總將開放予各級屬會旗下成績優異的運動員都可出賽，鼓勵屬會各盡所能培養有潛質運動員，換句話說不單是對這次的小泳手特事特辦。」就完善三級屬會升降機制，將引入評分制定期評核主要領域表現，包括舉辦賽事、地區游泳普及化活動、培訓泳手和精英運動員的數目等。

上訴機制更公平

他續指，為讓上訴機制更公平、更具獨立性，泳總將在上訴委員會加入獨立人士，預留名額予3個級別屬會代表，及任命第三方成員或具處理體育仲裁資格的人士加入。他補充指，完善制度須經會員大會通過，料於1至2個月舉行，下一輪分齡錦標賽將於11月15日舉行，本屬第三級競賽屬會的達標選手可申請以個人身份參加。方力申表示，對會議感到滿意，指「我的泳會的小泳手可在11月15日，以個人身份參與分齡錦標賽。而其他競賽屬會的泳手如果達標，就要申請(個人身份參與)。所有達標泳手，我希望能趕及在今年11月15日代表他們的屬會比賽。」



霍啟剛指，港協暨奧委會正檢視轄下八十多個體育總會的機構管治，預計會於9月底前公布相關管治指引。他補充，各個體育總會的體育活動各具獨特性，並須與所屬的亞洲和世界總會接軌，故檢討工作非常複雜。