洗衣機困貓｜前港姐冠軍黃嘉雯胞姐涉虐貓案　上訴得直罪脫

2019年港姐冠軍黃嘉雯的胞姐黃綺婷，去年2月上載疑將小貓放入洗衣機開動旋轉短片，早前被裁定虐畜罪成，判80小時社會服務令。黃綺婷不服定罪上訴，高等法院原訟庭今午(29日)頒判詞，判黃綺婷上訴得直，撤銷她的定罪及刑罰。而黃綺婷已完成80小時社會服務令。

案情指，上訴人黃綺婷(28歲)，報稱保險從業員，涉嫌於2021年2月7日在天水圍天澤邨某單位內，殘酷地對待一隻貓，導致牠受到任何不必要痛苦。

官指 可能非被告按掣開機

高院法官黃崇厚判詞指，上訴人在案件原審時親自作供，指一名為Yan的友人案發時留宿她的家中，該友人在她沖涼時拍攝片段並傳送給她，她看見貓隻並無異樣，洗衣機的內筒亦無轉動，洗衣機門亦沒鎖上，因此她相信片段是虛假的，才將片段上載至社交平台，上訴人又指，片段中按下洗衣機鍵的手不是她的，惟該友人去年中已離港前往英國，未能找她出庭作供。

法官稱，原審暫委裁判官在裁決中，提及辯方沒有任何客觀佐證支持上述辯方案情，但除非案件涉及逆轉舉證責任，否則舉證責任仍在控方，惟本案並不涉及有關情況，認為原審裁判官在評估被告證詞時有誤，被告自稱不是拍片或按下洗衣機鍵的人，其說法「可能是真的」，決定判上訴人得直。