洗衣機困貓｜前港姐冠軍黃嘉雯胞姐虐畜罪成提上訴

2019年港姐冠軍黃嘉雯的胞姐黃綺婷，去年2月疑因家貓在內衣箱內便溺，將其放入洗衣機開動旋轉14秒，拍攝並在社交媒體上載一段限時動態片段。黃綺婷今年2月被裁虐畜罪成，判她80小時社會服務令，另須向愛護動物協會繳付代為照顧貓及醫療費用27,218.5元。她不服定罪提出上訴，高等法院法官黃崇厚需時考慮，表明將盡快作出裁決。

29歲保險經理黃綺婷，被控於2021年2月7日在天水圍天澤邨某單位內，殘酷地對待一隻貓，導致牠受到任何不必要痛苦。

黃綺婷稱其友人開動洗衣機

29歲任職保險經理的上訴人黃綺婷審訊時供稱，涉案片段中開動洗衣機的實為其女友人Yan，黃被捕後一直保持緘默，原審裁判官馮念偉裁決時指她就此保持緘默不合常理，如黃知道Yan才是罪魁禍首，但卻從沒說明Yan中英全名及認識過程關係等，黃供稱自己為愛貓之人，但收到虐貓片段後不但沒有責怪Yan，更上載片段加上文字圖標，列入「惡搞肥妹系列」，認為黃的反應並不合理。