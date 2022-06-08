洗衣機廢膠變環保磚 升級再造減堆填區壓力

洗衣機鐵殼、鋼膽，亦包含不少膠造配件，因較少回收循環再用，最終只葬身堆填區。有初創企業創辦人4年前開始研究將廢膠再造重用，成功研發用舊洗衣機塑膠廢料製作環保磚，製成品已鋪設在屯門黃金海岸。而環保磚成本與市面的建築材料相若，製作過程亦不會排出有害物，不會對環境造成負擔，加上在本地製造，有助增加本地就業職位。圖、文：黃玲燕

熱愛潛水的初創企業EcoBricks創辦人Shervin Sharghy指，潛水時發現海洋垃圾中不乏塑膠物品，意識到塑膠污染問題嚴重，4年前開始研究將塑膠回收再製成建材的可行性，最終成功研發並申請成專利配方。相關專利配方及加工程序有效處理全部7類塑膠廢料，包括現時無法回收再造、只能棄於堆填區的混合塑膠和合成塑膠。

他補充，初創採用低能量及全冷製的生產過程，因毋須熱加工或熔解塑膠廢料，不會產生有害排放物或污染物；塑膠廢料可替代高達五成的製磚天然原料，而製造每100平方米的EcoBricks，即減少2,000公斤的塑膠廢料運往堆填區，相等於20萬個膠樽。

黃金海岸海濱長廊率先應用

信和集團與EcoBricks最近將環保園收集到560部舊洗衣機內的廢膠、即相等於5,400公斤塑膠廢料，製作了超過1,500塊環保磚，並應用在黃金海岸的海濱長廊與百葉徑。Shervin Sharghy憶述，初創發展之初，獲信和集團成立的「信和創意研發室」協助、指導及支持，讓概念得以落實；又補充指製作過程最大的挑戰是要平衡可持續發展的原則和商業考量。信和集團創新聯席董事楊孟璋透露，環保磚價錢與市面上的建築材料成本一樣，但屬本地製造，有助增加本地就業職位。

環境局長黃錦星昨出席揭幕禮時指，樂見信和集團發揮創意，透過與初創企業合作，善用科技推動轉化廢塑為材，為加強本地資源循環籌謀新出路。他又透露，為配合政府早前在《香港資源循環藍圖2035》提出的全面塑膠管理策略，本周內會將膠袋徵費的諮詢與檢討結果交上立法會，冀盡快修訂最低收費及收窄豁免範圍，包括平口透明膠袋將不再獲豁免。

除黃金海岸項目，信和透露，未來亦會繼續於合適的物業項目使用EcoBricks，當中奧海城及香港富麗敦海洋公園酒店已陸續完工。而EcoBricks於2022年日內瓦國際發明展獲得「評審團嘉許金獎」項目。