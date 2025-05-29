洞悉樂齡科技 經營代步輪椅 天天代步創辦人Angus：收送物流麻煩 易有拗撬 全靠Lalamove力撐 實現二手輪椅平台 成本價轉贈需要人士

洞悉樂齡科技 經營代步/長者輪椅 天天代步創辦人Angus：收送物流麻煩 易有拗撬 全靠Lalamove力撐 實現二手輪椅平台 成本價轉贈需要人士

「傳統社會老人家最忌要坐輪椅，認為是『被照顧』的象徵，覺得『殘廢』才需要坐輪椅。」天天代步創辦人洪瑋傑Angus正在打點陳列室電動輪椅的庫存時，一位預約了免費試坐輪椅的婆婆剛巧來店，只見職員鉅細無遺地講解選購需知。Angus坦言這種觀念在近年情況有所改變，「香港步入老齡化社會，政府大力推動樂齡科技，鼓勵社會要積極應對人口老化問題，善用科技讓長者能居家安老。」他指愈來愈多老友記覺得電動輪椅能夠減輕照顧者負擔，自己也能受惠。「可以去更遠地方，甚至坐飛機去旅行，不用再屈在家中終日度過。」然而，經營這類代步或長者輪椅需要極高物流成本，收送產品不像其他貨件般有包裝盒四平八穩，易於搬運。「上落貨麻煩，司機大佬即使收錢接單，都會做到『面燶燶』甚至有微言。」幸好早前他獲得Lalamove主動邀約合作，減輕天天代步的運輸成本，令他能解決物流問題之餘，更讓他正在建立的二手輪椅銷售轉讓平台愈做愈有規模，營運更順利，還夥拍社區長者中心協助處理他們閒置輪椅的資源再利用問題。

做初創接觸電動輪椅 見證產品功能進化 專訪當日小編只見Angus是一位謙恭的小伙子，不像是會經營樂齡產品的老闆。「面對老人家第一次患病，大多數人都會手足無惜，不知要如何應付康復用品。如果缺乏正確認知，選購了不切實際的產品，最終白白浪費金錢而得物無所用。」他指天天代步是一間專注於「行動力」的輪椅專門店，除免費為用家和照顧者在如何選擇合適的康復用品上提供專業的意見外，也提供免費輪椅教學服務，讓其更熟習操作。 「大學畢業後我在科學園一間開發電動輪椅的初創上班，參與樂齡科技展覽會從而接觸樂齡科技，明白到人口老化趨勢，市場對輪椅需求日增。到後來自己創業，便決定開一間專門售賣輪椅的公司，服務有需要的老友記。」Angus續指隨著政府大力宣傳透過科技便利長者居家安老，大眾對電動輪椅的接受程度日增，也見證著產品售價和功能進化。「早期這類產品大多為歐美進口貨，售價高昂一台動輒索價4至5萬港元，單是維修成本，如需更換全部車輪都要近萬港元，並非普羅大眾所能負擔。」然而這些輪椅設計笨重，難於收納及攜帶，增加普及難度。「近年更多國內品牌進駐市場，基於電池小型化技術優勢，這些產品更偏向輕便實用，甚至能摺疊放在飛機寄艙，令行動不便的老人家也能出國旅行。最重要的是價位回落至最便宜萬元以內有交易，自然增加老友記及其照顧者致電查詢，甚至來店體驗。」為了讓有需要人士不用擔心花費選購不合用的輪椅，現時天天代步有提供免費專業諮詢及輪椅租用服務，也會獲邀定期到訪社區老人中心，講解電動輪椅使用與操作等知識。

不介意收集、維修和翻新輪椅 不介意產品展示

惟物流成本太高 過往體驗不快 Angus表示公司團隊都要經常攜帶產品，到不同的老人中心展示兼講解。近年不少中心對於新型的「電動助推輪椅」特別有興趣，這類產品由照顧者在後方操控，配合電力輔助，推動更省力，尤其適合提供陪診服務的機構使用：有些中心更會主動購入，讓照顧者短期租借使用，減輕照顧者的體力負擔。「而在接觸這些老人中心的過程中，我們留意到社區一直都有閒置輪椅問題，有些長者因故將舊輪椅寄存在中心，部分近乎全新狀態，有些則只要收集回來再稍作翻新，亦能使用。」這些經歷令他萌生其他經營模式，如增設翻新服務，甚至提供二手輪椅轉讓平台。「我不介意去幫更多人，但牽涉輪椅收送等物流運輸問題，試過叫車最麻煩之餘，更要消耗同事整天的工作時間。」 即使已可摺疊收納，但他續指一般私家車無法單次運送數台電動輪椅或助行器；如接獲老人中心希望回收一定數量的輪椅，或是參展活動需要展示多款輪椅產品時，均必須要貨van或以上大型車輛才能辦得到。「我們沒有自家車隊，必須依賴物流運輸平台，之前試過另一間具規模的平台，惟當司機知道要幫忙起卸達30至40公斤的輪椅時，會面有難色之餘甚至對同事表達微言。」Angus補充，曾經有機構邀請我們到偏遠地區，上門協助檢查和維修多部舊輪椅，因為他們希望自行將輪椅轉贈予有需要人士，在此之前希望確認輪椅狀態良好、使用安全。他坦言，「雖然最終我們義務完成了整個流程，但這類安排難以長期維持，畢竟同事一來一回就沒有整天時間，或多或少影響本身公司營運效率。」

Lalamove力撐支援 演算法夠快 服務更有禮

解決問題之餘 雙方促成「LALA聲送暖耆妙行」 天天代步有意義的業務與善舉，跟Lalamove實踐「Deliver Care」關懷社區的理念不謀而合，成功吸引了平台的注意。Angus續指數月前接到Lalamove的邀請，希望能支援他們的輪椅物流運輸，協助省卻連輸煩惱之餘，亦激發他加大力度推進與社區老人中心等社福機構合作的動力，同時建立一個二手輪椅轉讓平台，一方面處理社區更多閒置輪椅，如配對有需要的人、翻新和維修舊輪椅，再以成本價轉售予經濟環境欠佳的人等。「最重要的是Lalamove的演算法夠靈活，好多即時訂單均能快速配對相應車型與司機，而且他們的服務質素不錯，親切有禮，不介意輪椅『三尖八角』較煩起卸貨件之餘，更表示知道是運送輪椅時，積極接單幫手上落貨，這些態度增加我們對平台的信任。」他補充。 有關實際雙方合作，Lalamove夥拍天天代步共同推出全新社區關懷活動「LALA聲送暖耆妙行」，鼓勵用戶將Lalamove獎賞計劃中的Lala積分轉化為愛心，並利用其強大的物流網絡，攜手支援行動不便的長者，致力創造正面的社會影響。天天代步從慈善機構回收並翻新輪椅，以成本價售予有需要的長者；而Lalamove則利用其龐大的物流網絡，提供免費運送服務，減輕機構的運輸成本。Angus表示天天代步承諾在是次計劃中將售賣輪椅所得的利潤，全數捐贈予「香港基督教服務處」及「基督教家庭服務中心」兩大合作慈善團體，進一步關懷本地長者群體。 Lalamove鼓勵全港用戶參與這項充滿意義的善舉，宣布即日起，用戶可於Lalamove手機app內的「Lalamove獎賞計劃」，將成功下單累積的Lala積分捐贈予「香港基督教服務處」及「基督教家庭服務中心」。這些捐贈將直接用於支援長者的日常生活及醫療需求，為需要幫助的長者提供切實的關懷。當中，用戶以5,000 Lala積分捐贈20港元予香港基督教服務處，為正接受家居照顧服務的長者於節日時額外加餸，讓其於佳節倍感溫暖；而用同樣積分捐贈20港元予基督教家庭服務中心的「護老幫」一站式服務平台，則為受助家庭提供上門看顧服務、復康用品轉贈，以及單次性義工購物送遞服務，直接讓護老者能獲得所需的幫助和資源。 活動網址：https://www.lalamove.com/zh-hk/eldercare-on-the-move