洩氣黃鴨將重回維港 落單黃鴨續與市民「打卡」

兩隻巨型橡皮黃鴨周六起正式在添馬公園對開的維港亮相，吸引大批市民到場「打卡」，但其中一隻黃鴨當天下午突被主辦單位「放氣」，頓成「扁皮鴨」收回檢修，令不少黃鴨迷感掃興。大會昨傍晚公布好消息，橡皮鴨將重返維港海面。至於昨日落單的橡皮鴨並不孤單，仍有大批市民到場探鴨兼打卡。
攝：李睿哲、鄭惠文
其中一隻巨型黃色橡皮鴨前日因天氣熱氣壓升變繃緊，大會決定主動放氣以減風險，並運至青衣船廠檢修，至昨午被拍得在船廠一度重新充氣。主辦單位近傍晚公布，橡皮鴨經工作團隊連夜冒雨檢查，並因應近日特殊天氣，為橡皮鴨反覆測試，並將再次在維港海面展出。不過，大會未有交代重新展出的具體時間，稱未來數日天氣仍不穩定，團隊會盡最大努力守護橡皮鴨，希望大眾一起集氣支持，為橡皮鴨及團隊打氣。
黃鴨迷繼續打卡
昨日緊守崗位的巨型橡皮鴨，則繼續吸引大批市民打卡留念。港人陳小姐稱與朋友一早相約到此拍照，更帶了自己喜歡的卡通公仔與黃鴨合照。她說：「只剩下一隻黃鴨也算是別有一番風味，我也不會覺得失望。」陳先生則趁假日就到場畫黃鴨，「多數人成雙成對來看兩隻鴨，現在剩下一隻，很可惜。我在畫作中亦有畫到現存的黃鴨流眼淚。」來自深圳的黃先生和李小姐則指「小紅書」提及黃鴨，所以前來拍照留念。李小姐坦言對另一隻黃鴨漏氣感到失望，「但只有一隻也好。」 她又稱如另一隻黃鴨再次現身，她會考慮再來觀看。
5千「善心」小黃鴨「快閃」天壇大佛
而近5,000隻橡皮鴨日前在大嶼山天壇大佛前的石階排隊列陣，快閃活動由昂坪360義工隊發起，與慈善機構鄰舍輔導會共40多位義工共同完成。近5,000隻橡皮鴨將登陸昂坪市集，明日至9月3日在「橡皮鴨二重暢」遊昂坪360活動與公眾見面。市民和旅客明日起可於昂坪市集「香港有愛」商店以50元一隻購買首批1,000隻橡皮鴨，收益將全數捐予鄰舍輔導會。餘下的橡皮鴨經清潔後會轉送至鄰舍輔導會受惠人士或再用作義賣用途。