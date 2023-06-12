洩氣黃鴨將重回維港 落單黃鴨續與市民「打卡」

兩隻巨型橡皮黃鴨周六起正式在添馬公園對開的維港亮相，吸引大批市民到場「打卡」，但其中一隻黃鴨當天下午突被主辦單位「放氣」，頓成「扁皮鴨」收回檢修，令不少黃鴨迷感掃興。大會昨傍晚公布好消息，橡皮鴨將重返維港海面。至於昨日落單的橡皮鴨並不孤單，仍有大批市民到場探鴨兼打卡。 攝：李睿哲、鄭惠文

其中一隻巨型黃色橡皮鴨前日因天氣熱氣壓升變繃緊，大會決定主動放氣以減風險，並運至青衣船廠檢修，至昨午被拍得在船廠一度重新充氣。主辦單位近傍晚公布，橡皮鴨經工作團隊連夜冒雨檢查，並因應近日特殊天氣，為橡皮鴨反覆測試，並將再次在維港海面展出。不過，大會未有交代重新展出的具體時間，稱未來數日天氣仍不穩定，團隊會盡最大努力守護橡皮鴨，希望大眾一起集氣支持，為橡皮鴨及團隊打氣。

陳先生

黃鴨迷繼續打卡 昨日緊守崗位的巨型橡皮鴨，則繼續吸引大批市民打卡留念。港人陳小姐稱與朋友一早相約到此拍照，更帶了自己喜歡的卡通公仔與黃鴨合照。她說：「只剩下一隻黃鴨也算是別有一番風味，我也不會覺得失望。」陳先生則趁假日就到場畫黃鴨，「多數人成雙成對來看兩隻鴨，現在剩下一隻，很可惜。我在畫作中亦有畫到現存的黃鴨流眼淚。」來自深圳的黃先生和李小姐則指「小紅書」提及黃鴨，所以前來拍照留念。李小姐坦言對另一隻黃鴨漏氣感到失望，「但只有一隻也好。」 她又稱如另一隻黃鴨再次現身，她會考慮再來觀看。