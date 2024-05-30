洪水橋厦村新發展區第二期今年起啟動 當局將收回176公頃土地

洪水橋/厦村新發展區第二期發展即將展開，地政總署宣布，根據相關法例張貼收回土地公告及徵用土地公告，以便收回約176公頃土地進行發展。(發展局FB圖片)

地政總署今日(30日)宣布根據相關法例張貼收回土地公告及徵用土地公告，以收回約176公頃土地進行洪水橋╱厦村新發展區第二期發展。



政府將收回2,548幅私人土地(涉及面積約176公頃)，以及徵用被27個墳墓和23個金塔所佔用的政府土地（涉及面積約1.57萬方呎）。上述土地將於公告張貼後3個月（即今年8月31日）復歸或轉歸政府所有。政府會在土地復歸政府後，向相關土地業權人發放特惠土地補償。

上述土地歸還日期是指土地業權轉歸政府的日期，並非受影響住戶及業務經營者須遷出的限期。根據早前凍結登記所得的資料，洪水橋╱厦村新發展區第二期發展範圍內共有1,693個住戶及364個業務經營者。按照工程時間表，預計他們須在今年第四季至明年第三季分批遷出。