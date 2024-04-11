洪水橋四級火焚燒逾日未救熄 火場大量支架如迷宮

洪水橋房協地盤四級火，前日起焚燒一日多至昨晚深夜仍未救熄。地盤內兩支天秤，當局再評估後確認沒有即時倒塌危險。消防稱已派員進入起火地庫，內裏存放了風煤樽及架設了很多鋼鐵及木支架，恍如迷宮，增加行動難度。現場為房協正興建資助出售房屋地盤，房協指，待解封後評估地牢損毀程度。
洪水橋洪雅路地盤前日(9日)下午1時20分發生火警，同日晚上升至四級火，火場面積逾5,000平方米，火場溫度高達攝氏500度。大火焚燒逾一日仍未救熄，消防向地盤持續射水灌救及降溫。地盤附近洪福邨，有居民稱受到煙味影響，要緊閉屋內門窗。
起火地庫存放了風煤樽及大量建材，當中風煤樽更數量未明，煙火特遣隊穿上裝備再進入火場。消防處副消防總長(新界北)黃景文昨午交代火警情況指，火警在地庫發生，地庫濃煙密布，而煙和火向外湧，「若由地面攻入地庫，煙和火是迎面而來。」加上地庫內有很多鋼鐵或木支架，恍如迷宮，消防員面對不少困難，入內時亦要相當小心。
天秤無即時倒塌風險
至於地盤內兩支分別60米及70米高天秤，當局用無人機偵測，亦在地盤放置震動感應器評估其支撐點結構安全性及穩定性，黃景文指，根據探測所得數據，天秤無即時倒塌跡象。屋宇署總主任(地盤監察)陳婉明則指，按現有數據及考慮兩支天秤底部支撐結構資料，署方亦認為這兩支天秤無即時危險。
地盤為房協位於洪水橋/厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期地盤，項目正在興建962個資助出售房屋單位。房協總監(工程策劃)張冠華昨午到火警地盤視察後稱，項目目前只在建造地面一層，火警主要在地牢發生，損毀程度仍有待研究；房協已向承建商發出停工令，而項目距離2026年落成日期仍有一段時間，會與承建商及屋宇署合作，盼將影響減至最低，「天秤現在沒有即時倒塌的危險，會待解封時即時做評估，不排除加固或拆卸重置。」