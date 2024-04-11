洪水橋四級火焚燒逾日未救熄 火場大量支架如迷宮

洪水橋房協地盤四級火，前日起焚燒一日多至昨晚深夜仍未救熄。地盤內兩支天秤，當局再評估後確認沒有即時倒塌危險。消防稱已派員進入起火地庫，內裏存放了風煤樽及架設了很多鋼鐵及木支架，恍如迷宮，增加行動難度。現場為房協正興建資助出售房屋地盤，房協指，待解封後評估地牢損毀程度。

洪水橋洪雅路地盤前日(9日)下午1時20分發生火警，同日晚上升至四級火，火場面積逾5,000平方米，火場溫度高達攝氏500度。大火焚燒逾一日仍未救熄，消防向地盤持續射水灌救及降溫。地盤附近洪福邨，有居民稱受到煙味影響，要緊閉屋內門窗。