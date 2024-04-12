洪水橋四級火焚燒42小時救熄 屋宇署︰入內評估才決定復工日

洪水橋房協地盤四級火，焚燒近42小時，於昨早7時終被救熄，事件中無人受傷。消防指起火原因有待調查，包括地盤內的危險品儲存所有否違規。屋宇署重申，地盤內兩支天秤無即時倒塌危險，要待進入現場評估後才知何時可以復工。
洪水橋洪雅路地盤火警於周二下午1時20分發生，當晚9時31分升為四級，大火焚燒近兩日，期間出動滅火機械人及無人機，協助行動，至昨早6時22分被包圍，7時救熄，歷時逾41小時。火警後，地盤有支架被熏黑，有竹棚變形。
今次火警，消防截至昨早9時，共調派201輛消防車和14輛救護車，出動超過741名消防及救護員，動用8條喉和6隊煙帽隊撲救。消防處新界北副消防總長黃景文重申，因兩座天秤亦有倒塌風險，初期只能在外圍射水降溫；地庫內有大量金屬及木支架，有如迷宮，要一步步推進，增加救援困難。他指，地盤有兩個第二類危險品儲存所，可存放乙炔及氧氣瓶，專責隊稍後會調查是否有違規情況。而屋宇署人員會繼續留守現場，向消防提供協助。
至於地盤何時可以復工，屋宇署總主任(地盤監察)陳婉明指，要待情況許可及經評估後才知何時可復工。而兩支60米及70米高的天秤，根據項目建築專業人士及項目承建商提供的資料，署方考慮到兩座天秤底部支撐點的結構，相信天秤並無即時危險，要進入現場觀察實際狀況後，才能決定下一步行動。