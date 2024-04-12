洪水橋四級火焚燒42小時救熄 屋宇署︰入內評估才決定復工日

洪水橋房協地盤四級火，焚燒近42小時，於昨早7時終被救熄，事件中無人受傷。消防指起火原因有待調查，包括地盤內的危險品儲存所有否違規。屋宇署重申，地盤內兩支天秤無即時倒塌危險，要待進入現場評估後才知何時可以復工。

洪水橋洪雅路地盤火警於周二下午1時20分發生，當晚9時31分升為四級，大火焚燒近兩日，期間出動滅火機械人及無人機，協助行動，至昨早6時22分被包圍，7時救熄，歷時逾41小時。火警後，地盤有支架被熏黑，有竹棚變形。