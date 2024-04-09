洪水橋地盤三級火｜消防：兩天秤有倒塌風險 滅火工作仍須持續一段時間　房協：地庫起火 (有片)

【19:57更新】

警方及消防今日(9日)晚上7時半簡報火警情況。消防指，下午1點20分接報洪水橋有地盤發生火警，消防員四分鐘後到場， 地盤內152 並工人自行疏散，暫未收到有人受傷。消防指，起火地點位於地庫70x80米， 面積非常巨大；且現場存有建築物料和風煤樽，風煤樽預熱會膨脹或可能爆炸 加上煙霧瀰漫導致滅火行動難度增加，消防員需要在外圍灑水降溫，並會安排無人機堪察火場和安排列火機械人滅火。

消防又提到有兩個50米高的天秤存倒塌危險，但經政府相關部門和營辦商的評估後相信無即時倒塌風險，消防處和相關部門會繼續評估情況，調整滅火策略， 預料滅火工作仍須持續一段時間。消防呼籲附近的市民關閉窗戶、 保持冷靜。

【19:00更新】

天水圍洪雅路地盤三級火仍未救熄，現場天秤有倒塌危險。

房協指，肇事地盤為洪水橋/厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期地盤，今日下午約1時發生火警。肇事地點是工地的地庫，承建商已即時疏散所有工作人員。房協會全力協助政府相關部門的調查及跟進工作。該項目正在興建962個資助出售房屋單位，預計於2026年落成。

消防：火場面積接近5000平方米

消防處指，消防人員正進行滅火工作。現場火勢猛烈，火場面積接近5,000平方米，現場亦堆放了大量建築材料，引致大量濃煙，火場溫度近500度，現場的天秤更有倒塌風險。為應付這些困難，消防處已派出無人機作出高空火場堪察，亦派出滅火機械人進入火場協助滅火行動。估計滅火工作仍會維持一段時間。消防處呼籲附近市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。