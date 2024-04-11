洪水橋大火｜4級火焚燒近42小時終救熄　業界料使用風煤切割致起火

天水圍洪雅路地盤發生的四級火警焚燒近42小時後，於今早7時救熄。消防昨日中午開始改變滅火策略，由防衛改為主動，派消防員進入地庫滅火，並用滅火機械人協助灌救。暫時未收到傷亡報告，起火原因仍在調查中。

建造業總工會安全顧問李光昇在電台節目上，估計地盤使用「風煤」進行切割導致起火，期間產生過千度高溫，加上過程中可能出現乙炔漏氣，在空氣不流通下，火花可能點着其他易燃物，再燒着地盤內的大量木枋，令火勢蔓延。

使用「風煤」的地方距離易燃物最少要有10米

李光昇指根據地盤高溫作業指引，當進行燒焊等相關工作，使用「風煤」的地方距離易燃物最少要有10米；如果短於指定距離，須加遮蓋物，例如用鐵板圍封。另外，現場亦要有防火糾察監督過程，只要把握在起火首1分鐘內撲救，可以撲熄大部分火勢。