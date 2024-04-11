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2024-04-11 11:18:00

洪水橋大火｜4級火焚燒近42小時終救熄　業界料使用風煤切割致起火

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洪水橋地盤四級火焚燒近42小時，早上7時救熄。(消防處圖片)

洪水橋地盤四級火焚燒近42小時，早上7時救熄。(消防處圖片)

天水圍洪雅路地盤發生的四級火警焚燒近42小時後，於今早7時救熄。消防昨日中午開始改變滅火策略，由防衛改為主動，派消防員進入地庫滅火，並用滅火機械人協助灌救。暫時未收到傷亡報告，起火原因仍在調查中

建造業總工會安全顧問李光昇在電台節目上，估計地盤使用「風煤」進行切割導致起火，期間產生過千度高溫，加上過程中可能出現乙炔漏氣，在空氣不流通下，火花可能點着其他易燃物，再燒着地盤內的大量木枋，令火勢蔓延。

使用「風煤」的地方距離易燃物最少要有10米

李光昇指根據地盤高溫作業指引，當進行燒焊等相關工作，使用「風煤」的地方距離易燃物最少要有10米；如果短於指定距離，須加遮蓋物，例如用鐵板圍封。另外，現場亦要有防火糾察監督過程，只要把握在起火首1分鐘內撲救，可以撲熄大部分火勢。

消防處處長楊恩健早前確認現場曾有風煤樽爆炸，相信火警是與風煤樽有關。消防於火警中尋獲20支風煤樽，相信情況穩定，沒有爆炸風險。屋宇署代表指出，火警發生後一直有提供協助，而現場兩個分別大約60米及70米高的天秤，在考慮到地盤火警現場溫度變化，以及天秤底部支撐結構，認為無即時倒塌危險。

消防：火場面積大溫度高對灌救造成困難。(電視截圖)

消防：火場面積大溫度高對灌救造成困難。(電視截圖)

消防：火場面積大溫度高對灌救造成困難

火警在周二(9)下午1時許發生，火場面積7080米。消防在事發1個多小時後將火警升為三級，到昨晚9時半再升為四級。現場150多名建築工人自行疏散，暫時無人受傷。消防指火場面積逾5,000平方米，最高溫度逾攝氏500度，地盤有大量建築材料、風煤樽及易燃物品，對灌救造成困難。

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