洪水橋地盤大火｜四級火通宵灌救仍未救熄　屋宇署：兩天秤無即時危險 (有片)

【10:05更新】 洪水橋地盤四級火，消防人員仍繼續進行滅火工作，並派員嘗試進入涉事地盤地庫進行勘察和評估，又繼續監測地盤內兩個天秤的情況。消防處估計滅火工作仍會維持一段時間。消防處呼籲附近市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

【07:50更新】天水圍洪雅路地盤發生的四級火警，經過消防通宵灌救仍未救熄，至今未有受傷報告。消防處長楊恩健昨晚到場視察，指火場溫度仍非常高，消防員仍未能進入起火的地牢灌救，只能在外圍射水降溫，並出動滅火機械人協助，目前火種仍未撲熄，他確認現場曾有風煤樽爆炸，相信火警是與風煤樽有關。

楊恩健又解釋將火警升為四級的原因，主要是希望加大人手，指出需要鋪設很多喉管及滅火喉，射水去地牢著火的位置。他又說，會密切監察天秤的安全性，屋宇署亦已派員到場幫助留意天秤的安全情況，考慮到天秤的底部支撐結構，認為兩支天秤沒有即時危險。

消防處派出無人機及滅火機械人

火警在昨日下午1時許發生，火場面積70乘80米。消防在事發1個多小時後將火警升為三級，到昨晚9時半再升為四級。現場150多名建築工人自行疏散，暫時無人受傷。消防較早前表示，今次火警出動最少262名消防員、11名救護員、7條喉及2隊煙帽隊、51架消防車及4架救護車到場，消防處派出無人機作出高空火場勘察，亦派出滅火機械人進入火場協助滅火行動，人員暫時在外圍向火場射水降溫。