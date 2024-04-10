洪水橋大火｜四級火通宵灌救未救熄 消防：已派員進入地盤的地庫滅火 (有片)

【22:37更新】

地盤四級火警焚燒超過32小時仍未救熄。消防表示，已派員進入地盤的地庫滅火，相信滅火工作仍要持續一段時間，難以推斷要維持多久。

【11:20更新】新增消防、警方及屋宇署回應

消防表示，洪水橋大火起火地盤面積70米乘80米，消防在接報後4分鐘到場，合共調派129輛消防車、動用共390名消防人員，包括災難應變救援隊，並出動8條喉及6隊煙帽隊，通宵在地盤射水降溫。消防又指，在一個鐘前進入地盤B1地庫堪察，稍後會進入火場灌救。

洪水橋大火｜天秤支架放震動感應器

消防指，洪水橋大火火場最高溫度達600度，出動了無人機及滅火機械人協助，又指處理地庫火警有很大困難，包括有大量支架，以及濃煙迎面而來；加上地盤有大量建築材料、風煤樽及易燃物品，對灌救造成困難。至於地盤150名工人在火警後自行疏散，起火原因有待調查。

屋宇署代表指出，火警發生後一直有人提供協助，而現場兩支分別60米及70米的天秤，在考慮到地盤火警現場溫度變化，以及天秤底部支撐結構，認為無即時倒塌危險。消防亦指，在天秤支架擺放了震動感應器，並無發現有倒塌跡象。