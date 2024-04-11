洪水橋大火｜4級火焚燒近42小時終救熄　消防：現場猶如迷宮（更新）

天水圍洪雅路地盤發生的四級火警焚燒近42小時後，於今早7時救熄。消防昨日中午開始改變滅火策略，由防衛改為主動，派消防員進入地庫滅火，並利用無人機進行高空勘察，調派滅火機械人協助灌救。暫時未收到傷亡報告，起火原因仍在調查中。

現場有大量支架猶如迷宮

消防指，行動中共調派210多輛消防和救護車，出動740多名消防和救護人員，包括災難應變救援隊和煙火特遣隊，並用了8條喉和6隊煙帽隊灌救。消防指，灌救過程困難重重，火場面積相當大，有約5000平方米，布滿濃煙，溫度極高，部分位置高達500度，並且有大量建築材料和風煤樽，火勢猛烈；現場亦有大量支架，猶如迷宮，令消防進入火場相當困難。

火場發現約 20 支風煤樽

消防又表示，在火場發現約20支風煤樽，根據紀錄，地盤有兩個第2類危險品儲存所，可以儲存乙炔和氧氣氣瓶，消防的專責隊伍會調查有否違規。