洪水橋大火｜4級火焚燒近42小時終救熄　消防：現場猶如迷宮（更新）

天水圍洪雅路地盤發生的四級火警焚燒近42小時後，於今早7時救熄。消防昨日中午開始改變滅火策略，由防衛改為主動，派消防員進入地庫滅火，並利用無人機進行高空勘察，調派滅火機械人協助灌救。暫時未收到傷亡報告，起火原因仍在調查中。
現場有大量支架猶如迷宮
消防指，行動中共調派210多輛消防和救護車，出動740多名消防和救護人員，包括災難應變救援隊和煙火特遣隊，並用了8條喉和6隊煙帽隊灌救。消防指，灌救過程困難重重，火場面積相當大，有約5000平方米，布滿濃煙，溫度極高，部分位置高達500度，並且有大量建築材料和風煤樽，火勢猛烈；現場亦有大量支架，猶如迷宮，令消防進入火場相當困難。
火場發現約20支風煤樽
消防又表示，在火場發現約20支風煤樽，根據紀錄，地盤有兩個第2類危險品儲存所，可以儲存乙炔和氧氣氣瓶，消防的專責隊伍會調查有否違規。
建造業總工會安全顧問李光昇在電台節目上，估計地盤使用「風煤」進行切割導致起火，期間產生過千度高溫，加上過程中可能出現乙炔漏氣，在空氣不流通下，火花可能點着其他易燃物，再燒着地盤內的大量木枋，令火勢蔓延。
使用「風煤」的地方距離易燃物最少要有10米
李光昇指根據地盤高溫作業指引，當進行燒焊等相關工作，使用「風煤」的地方距離易燃物最少要有10米；如果短於指定距離，須加遮蓋物，例如用鐵板圍封。另外，現場亦要有防火糾察監督過程，只要把握在起火首1分鐘內撲救，可以撲熄大部分火勢。
消防處處長楊恩健早前確認現場曾有風煤樽爆炸，相信火警是與風煤樽有關。消防於火警中尋獲20支風煤樽，相信情況穩定，沒有爆炸風險。屋宇署代表指出，火警發生後一直有提供協助，而現場兩個分別大約60米及70米高的天秤，在考慮到地盤火警現場溫度變化，以及天秤底部支撐結構，認為無即時倒塌危險。
消防：火場面積大溫度高對灌救造成困難
火警在周二(9日)下午1時許發生，火場面積70乘80米。消防在事發1個多小時後將火警升為三級，到昨晚9時半再升為四級。現場150多名建築工人自行疏散，暫時無人受傷。消防指火場面積逾5,000平方米，最高溫度逾攝氏500度，地盤有大量建築材料、風煤樽及易燃物品，對灌救造成困難。