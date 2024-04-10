洪水橋房協地盤四級火 兩天秤有倒塌風險

洪水橋發生四級火。洪雅路一個房協專用安置屋邨項目地盤，地庫昨午突然起火，火勢迅速蔓延，濃煙席捲半空，焚燒至深夜仍未救熄。消防指由於火場面積達70乘80米，加上有大量建築物料及風煤樽，增加救火難度，而場內兩個天秤有倒塌危險，消防除動用多條喉及煙帽隊灌救，亦安排無人機作高空火場勘察，並出動滅火機械人協助行動。火警期間，150名工人自行疏散，初步估計無人受傷，但未知有沒有人受困。現場消息，起火原因疑與工人用風煤機切割時產生火花，燒著雜物有關。

火警於昨日(9日)下午1時20分發生，現場是天水圍洪雅路、瑞豐華庭與洪福邨一個地盤。消防處於2時44分升為三級，現場煙霧密布，火勢猛烈，間中出現巨響；受大火影響，地盤天秤亦有倒塌危險，警方擴大工地對出的封鎖範圍，上址交通一帶嚴重受阻，附近1條專線小巴及2條巴士線須改道。消防更於昨晚9時31分將火升為四級。 警方及消防昨晚7時半簡報火警情況。消防處署理消防區長許剛豪指，火警發生後，消防員於4分鐘後到場，而地盤內152工人已自行疏散，暫未收到有人受傷。他指，起火地點位於地庫，火場面積非常大、達70乘80米；且場內存有大量易燃建築物料和風煤樽，而風煤樽預熱會膨脹更可能爆炸，加上煙霧瀰漫，均增加滅火難度。

火場溫度近500度 火場內溫度近攝氏500度，消防需要在外圍灑水降溫。許剛豪又提及，現場兩個50米高的天秤存倒塌危險，經政府相關部門和營辦商的評估後相信無即時倒塌風險，但已派出無人機作出高空火場勘察，亦派出滅火機械人進入火場協助。他指，消防處和相關部門會持續評估情況，適時調整滅火策略， 預料滅火工作仍須持續一段時間，而起火原因仍有待調查。 現場消息指，初步懷疑工人於地庫用風煤機器切割金屬物料時產生火花，燒著附近雜物，引起火警。有現場工人指，初時知悉有煙冒出，以為小事，其後有火舌，而濃煙亦愈來愈來大，即夥同其他工友一同疏散到安全地點，但未及取回個人物品。