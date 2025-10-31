洪水橋新發展區第二期住戶遷出　89歲婆婆及家人獲安排臨時住宿

北部都會區社交專頁提到，行動中涉及一名89歲婆婆及其家人。早於約3年前，該住戶已被通知預計的遷出限期。就安置安排，該住戶早前經申請後已獲轉介至房協審批及編配單位。其後該住戶通知房協，要求取消其安置申請。地政總署一直嘗試接觸該住戶，提醒他們有關安置申請的事宜，惟未獲回覆。直至上周，婆婆及其家人表示願意重新啟動安置申請。他們現時已獲協助安排臨時住宿，並已於昨天自行遷出。該住戶的安置申請將繼續處理。

新發展區工程不能再繼續押後

地政總署約於3年前已向受影響住戶發信，通知預計遷出限期。署方按工程需要，分別於去年9月、今年4月、8月及10月分批張貼法定通知，要求受影響住戶於去年12月、今年7月、11月及明年1月分批遷出。期間，地政總署職員及社工隊一直與居民保持密切溝通，勸喻未遷出者盡早遷出，並提供適切協助。

當局說，在2246個受影響住戶中，276戶已上樓或領取特惠補償；135戶已確認初步合資格，並轉介至房協或房委會審批及編配單位；499戶已確認不符合資格獲安置或補償；278戶尚未交齊文件；餘下1058戶經多番勸喻後仍未接受資格審核。雖然首三批被張貼法定通知住戶的遷出限期已過，署方亦多次延長遷出的限期。署方自今年5月至今，已成功勸喻487戶受影響住戶遷出，但新發展區工程不能再繼續押後。