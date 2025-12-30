洪水橋片區今招標 涉3住宅3產業地 地價繳付具彈性 先付25%其餘可免息

北部都會區是香港未來的發展重鎮，而「片區開發」是北都採用的新發展模式。發展局公布，位於「洪水橋/厦村新發展區」內的首個片區今日招標。片區試點包括3幅住宅用地，以及3幅企業及科技園用地；招標形式採用雙信封制，投標者需要發展和營運至少一幅產業用地。局方指，是次招標期約6個月，讓投標者尋求合作夥伴和融資等。此外，發展局昨公布成立「洪水橋產業園有限公司」，負責發展和營運洪水橋約23公頃的產業園，冀明年中投入運作。

位於北部都會區的3個片區開發試點包括洪水橋/厦村、粉嶺北和新田科技城，目前以洪水橋的發展相對成熟。發展局長甯漢豪昨公布，位於「洪水橋/厦村新發展區」內、佔地11公頃的首個片區開發試點今日招標，該片區試點包括3幅住宅用地，以及3幅企業及科技園用地，提供3,120個單位和28萬平方米產業樓面面積。 雙信封制招標 須至少營運一幅產業用地 甯漢豪指，是次招標採用「雙信封制」，非價格建議及價格建議比重分別是70%和30%。就上述3幅產業用地，投標人需要發展和營運一幅，其餘兩幅完成土地平整後可交回政府；惟標書會提供選項，願意發展其餘一幅或兩幅的投標者將獲額外分數。

此外，招標將會推出更具彈性的地價繳付安排。中標者可在招標結果公布後28日內，繳付至少25%地價，其餘最多75%地價可於招標公布後3年內付清餘額，期間免息。另一方面，局方容許選擇分期支付地價的中標者交回北都一些政府擬收回的土地，抵銷最多75%的地價。地政總署今日會公布合資格項目的土地名單。是次招標期約6個月，甯漢豪表示，由於片區的發展涉及住宅及產業用地，規模較大，涉及一定投資成本，冀讓投資者有足夠時間尋求合作夥伴和融資等。

成立洪水橋產業園有限公司 冀明年中運作 此外，發展局昨宣布成立洪水橋產業園有限公司，負責發展和營運洪水橋約23公頃的產業園用地。局方將盡快完成公司註冊、撥地注資和人事委任等工作，目標是明年年中產業園公司投入運作。 發展局表示，產業園公司屬非法定、由財政司長法團全資擁有的有限公司，4個主要目標包括發展優勢產業；制訂產業園的總體發展規劃，興建產業園基礎設施，並提供增值支援服務；採用多元公私營合作模式，按需要引用政府提供的優惠政策包，吸引企業落戶；以及協助受發展影響的棕地作業者升級轉型。而目前產業園用地規劃為「港口後勤、貯物及工場用途」，當局會向城規會申請改劃用地，提高土地用途彈性。

期望公司長遠可自給自足 管治架構方面，產業園公司的董事局成員和行政總裁均須經行政長官批准委任。董事局將由5位官方董事和約10位非官方董事組成，而主席會由非官方董事出任。局方爭取在明年1月公開招聘行政總裁，目標是明年年中投入運作。發展局表示，如獲立法會批准，政府會向產業園公司注入起始資金，以支持初期營運和發展需要，具體注資款額會在2026至27年度《財政預算案》中公布。甯漢豪表示，注資是用作起始資金，長遠希望公司能夠自給自足，亦可考慮市場借貸。對於行政總裁和董事局成員的條件，甯回應指，合適人選應要對工業活動的運作和構建產業園有目光和經驗。

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺表示，招標條款較早前公布的文件再有「變陣」，增加對發展商的吸引力；各項措施反映政府對項目不容有失。對於洪水橋產業園公司，他認為關鍵在財務能否自負盈虧。他指，發展產業會涉及興建產業大樓等龐大投資，具體應鎖定何種產業，以及利用哪種營運模式才可達至自給自足的目標，同時兼顧安置棕地作業者的需要，仍須當局慎重考量。