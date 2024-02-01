洪水橋/厦村原址換地接受申請 4月30日截止

地政總署今日(1日)洪水橋/厦村新發展區內指定用地邀請原址換地申請，發出作業備考，當中列明可供申請原址換地的用地位置、申請準則及條件、申請限期等。第二期發展範圍內的換地申請截止日期為本年4月30日，而接納具約束力的基本條款建議的期限則為明年3月31日。餘下發展範圍內的用地的申請截止日期將稍後公布。
地政總署指，申請人可選擇以標準金額補地價，作為傳統逐個個案估價的另一選項，適用的標準金額水平將於今年稍後時間公布。假如申請未能於訂明期限前完成處理，為免拖延整個工程計劃，政府會開展收地程序，以推進新發展區的發展。是次換地申請範圍包括新發展區內約7.1公頃規劃作私營住宅的用地、約17.7公頃商業用地，約4.4公頃商住混合發展用地，亦包括15.6公頃的現代產業用地，主要用作物流倉儲等用途。
署方指，政府是經考慮多項因素後指定新發展區內哪些用地可供原址換地，包括相關用地須否預留予政府工程或作「鐵路加物業」模式以資助鐵路項目、相關用地內政府土地所佔面積、政府是否希望透過原址換地以外的方式於有關用地發展產業等政策考慮。此外，有關促成已擁有發展用地內9成或以上私人土地的土地業權人作統一發展的措施亦適用於是次換地申請。