洪水橋/厦村原址換地接受申請 4月30日截止

地政總署今日(1日)洪水橋/厦村新發展區內指定用地邀請原址換地申請，發出作業備考，當中列明可供申請原址換地的用地位置、申請準則及條件、申請限期等。第二期發展範圍內的換地申請截止日期為本年4月30日，而接納具約束力的基本條款建議的期限則為明年3月31日。餘下發展範圍內的用地的申請截止日期將稍後公布。

地政總署指，申請人可選擇以標準金額補地價，作為傳統逐個個案估價的另一選項，適用的標準金額水平將於今年稍後時間公布。假如申請未能於訂明期限前完成處理，為免拖延整個工程計劃，政府會開展收地程序，以推進新發展區的發展。是次換地申請範圍包括新發展區內約7.1公頃規劃作私營住宅的用地、約17.7公頃商業用地，約4.4公頃商住混合發展用地，亦包括15.6公頃的現代產業用地，主要用作物流倉儲等用途。