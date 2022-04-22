洪門夜宴｜涉事餐廳認違反防疫規定罰款6000元 洪為民無回應事件

【17:07更新】「洪門夜宴」事件主角的洪為民，今日下午出席一個活動後，沒有回應事件，亦未有交代當日有否使用「安心出行」，以及自己有否被票控。

【11:04更新】港區人大代表洪為民今年1月3日在灣仔的西班牙餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant舉行生日宴會，整場派對超過200人先後出席，當中包括多名官員，更導致前民政事務局長徐英偉下台。食環署早前向6名顧客發出7張定額罰款通知書，其中4張涉無用「安心出行」、3張違反口罩規定，而涉事餐廳今日承認違反防疫規定，被罰款6,000元。

無張貼特定範圍Ｄ區正確平面圖及每小時換氣量告示

食環署早前已向該餐廳負責人發出告票，涉嫌沒有張貼展示「特定範圍D區」的正確平面圖，以及有關每小時換氣量的適當告示，案件今天於東區裁判法院提堂，公司代表承認控罪，被判罰款6,000元。控罪指，餐飲業務負責人沒有遵從食物及衛生局長，根據法例第599章附屬法例F第6(1)條發出的指示。

案件被告「勝圖有限公司」由律師代表出庭，承認一項「餐飲業務負責人沒有遵從食衞局局長根據法例第599F章發出的指示」。暫委裁判官朱文瀚判刑時表示，案發時本港面對第五波疫情，確診個案逐步上升，涉及大範圍社區感染，多類處所都有極大爆發風險，不能夠忽視，刑罰除了要對公司有阻嚇作用，亦要對社會公眾，尤其餐飲處所負責人發出明確信息，必須嚴格遵從相關指示，以保障市民健康。

食環署本月6日公布事件的調查結果，向6名顧客發出7張定額罰款通知書，其中4張涉無用「安心出行」、3張違反口罩規定，全部個案的定額罰款已全數繳交，惟沒有交代有關人士身分。特首林鄭月娥早前被問到6人的身份，當中是否包括徐英偉時，她表示不會就有關調查工作及執法行動再評論。