洪門夜宴｜王詩雅涉虛報行蹤拒認罪　稱患新冠影響記憶力

港區人大代表洪為民今年1月舉行「流水式」生日派對，賓客之一的廠商會青年委員會委員王詩雅事後染疫，她涉瞞報派對前後的行蹤，被控明知而提供虛假資料等8項傳票控罪。她今(25日)在九龍城裁判法院否認控罪，案件暫未定審期，裁判官把案押後至12月20日進行審前覆核。辯方透露將依賴「新冠肺炎專家」去證明新冠肺炎會影響記憶力等的後遺症，但由於該範疇屬新近研究，故需時尋找合適的專家證人。
稱患新冠影響記憶力
案件上次提訊時，37歲被告王詩雅因為沒有到庭，而是委派律師代為處理，當時裁判官特別提醒，指一旦定罪可能會判監禁式刑罰，建議被告下次出庭，否則有可能發出拘捕令。王詩雅今終到庭應訊，惟在庭上法律代表稱「客戶想由律師代為答辯」，但暫委裁判官陳安婷即時駁回，表示「即然都到咗，就親自答辯」，下令被告需要親自答辯。
控方透露共有10名證人、一些閉路電視片段及5份會面紀錄及銀行誓章，辯方則指將依賴2名辯方證人及1名專家證人。但由於辯方仍未找到合適的專家證人，證明新冠肺炎會影響記憶力等的後遺症，裁判官安排案件先進行預審，並稱希望控方屆時能夠完成相關醫療報告。
被告王詩雅，被控的1項「沒有遵從獲授權人員提供資料的要求」傳票控罪指稱，她涉於2022年1月5日沒有遵從獲授權人員要求，提供她於2021年12月15日至30日的出行記錄。另外7項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪則指，被告涉於2022年1月5至12日，明知而向獲授權人員及衛生主任張竹君提供在要項上屬虛假性的資料，即她在2022年1月3至4日的行蹤。