洪門夜宴｜王詩雅涉虛報行蹤拒認罪　稱患新冠影響記憶力

港區人大代表洪為民今年1月舉行「流水式」生日派對，賓客之一的廠商會青年委員會委員王詩雅事後染疫，她涉瞞報派對前後的行蹤，被控明知而提供虛假資料等8項傳票控罪。她今(25日)在九龍城裁判法院否認控罪，案件暫未定審期，裁判官把案押後至12月20日進行審前覆核。辯方透露將依賴「新冠肺炎專家」去證明新冠肺炎會影響記憶力等的後遺症，但由於該範疇屬新近研究，故需時尋找合適的專家證人。

稱患新冠影響記憶力

案件上次提訊時，37歲被告王詩雅因為沒有到庭，而是委派律師代為處理，當時裁判官特別提醒，指一旦定罪可能會判監禁式刑罰，建議被告下次出庭，否則有可能發出拘捕令。王詩雅今終到庭應訊，惟在庭上法律代表稱「客戶想由律師代為答辯」，但暫委裁判官陳安婷即時駁回，表示「即然都到咗，就親自答辯」，下令被告需要親自答辯。