洪門夜宴｜王詩雅涉虛報行蹤拒認罪　辯方望傳召官員解釋衞生署守則

港區人大代表洪為民今年1月舉行「流水式」生日派對，賓客之一的廠商會青年委員會委員王詩雅事後染疫，她涉瞞報派對前後的行蹤，被控明知而提供虛假資料等8項傳票控罪。王詩雅不認罪，今(20日)再於九龍城裁判法院，進行審前覆核。

王詩雅今早發燒未上庭

辯方透露前個人資料私隱專員、大律師黃繼兒將在審訊中代表王詩雅。惟控辯雙方仍未就承認事實達成共識，暫委裁判官梁蘊莊遂將案件押後至明年2月22日再作第2次審前覆核。而37歲的被告王詩雅，今天沒有到庭應訊，辯方稱她今早發燒及感到不適，已去求診。裁判官下令她需儘快將醫生紙存檔法庭。

傳票控罪指，被告王詩雅明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料，即訛稱自己在2022年1月4日至7日的行蹤；以及拒絕提供自己於2021年12月15日至30日的出行紀錄。

望傳召官員解釋衞生署守則

控方庭上透露，7名證人均為衞生署職員，另會應辯方要求，傳召3名證人，包括1名政府官員，惟辯方至今未能提供該官員身份。辯方解釋，希望傳召一名官員，解釋衞生署授權人員守則及程序，另外又提到，最近有很多假冒衞生署職員的詐騙電話。

而暫委裁判官梁蘊莊留意到，控辯雙方仍未將承認事實存檔法庭，加上辯方亦未能確認證人身分，故仍未能排下審期。控方指出，辯方擬傳召醫學專家作證，但現時仍未收到辯方醫學報告。辯方則指出，如果就世衞及衞生署有關新冠肺炎病徵的刊物，控辯雙方可達成共識，或毋須傳召醫學專家作證。