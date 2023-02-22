洪門夜宴｜王詩雅涉隱瞞行蹤拒認罪　張竹君曾親自致電查問行蹤

港區人大代表洪為民今年1月舉行「流水式」生日派對，賓客之一的廠商會青年委員會委員王詩雅事後染疫，她涉瞞報派對前後的行蹤，被控明知而提供虛假資料等8項傳票控罪。案件今(22日)在九龍城法院進行第二次預審。

張竹君曾親自致電王詩雅

庭上透露，辯方已準備其專家報告，會提及王因新冠肺炎，影響她案發時的精神狀態。裁判官考慮控方亦正尋找這方面的專家，因此排期至5月10日進行第三次預審。庭上透露王詩雅將會作供，據悉控方將在審訊時，傳召衞生署傳染病主任張竹君作供，講及案發時致電王詩雅查問行蹤。

被告王詩雅今續由大律師黃繼兒代表。控方指，控辯雙方已簽署同意事實並向法庭存檔，又指辯方不爭議警誡供詞的自願性，但爭議準確性和完整性。控方則稱，將會傳召7名證人，包括錄取警誡供詞的調查助理，5名曾致電被告的職員，其中一名曾致電的職員，是一名衞生署傳染病主任，涉及兩張傳票。據悉，該名傳染病主任為張竹君。控方又指，上周收到辯方的專家報告，控方正尋找相關專家，打算準備報告。