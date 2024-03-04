洪門夜宴｜王詩雅虛報行蹤罪成 判社會服務令160小時

榮源茶行太子女王詩雅2022年1月第5波新冠疫情期間，出席時任人大代表洪為民生日派對後，被發現確診。她涉向衛生防護中心傳染病處主任張竹君等衛生署人員虛報行蹤，訛稱當天從家中出發往派對，惟閉路電視未見她離家的片段，經再三追問才透露曾到多個不同地方。王詩雅經審訊於1月被裁定4項「明知而提供虛假資料」罪成，今日(4日)在九龍城法院被判社會服務令160小時。裁判官拒接納辯方求情指被告因為誤解及對法律的無知才犯法，但是考慮她初犯、對社會有貢獻等因素，接受感化官建議，判處她160小時社會服務令。

4項「明知而提供虛假資料」罪成

38歲的被告王詩雅，前年1月3日曾出席洪為民的生日宴，衛生防護中心其後追蹤傳播鏈，王詩雅向張竹君和另外2名衛生署護士，虛報自己當日由寓所直接前往生日宴。不過，王在會面紀錄中透露，她當日下班後曾到中環國際金融中心商場超市，再乘的士去西營盤高樂花園探望朋友，之後才前往生日宴。

辯方曾抗辯理由被告患新冠肺炎，影響認知功能，沒有犯罪意圖，並傳召腦神科專家作證。裁判官裁決時指，辯方所傳召的腦神科專家，並沒以客觀檢測工具評估，便接納被告所說的主觀病徵；專家證詞忽略了被告的醫療紀錄，部分內容更是以猜測來支持說法，因此法庭不接受其供詞。裁判官又指，被告的供詞與醫療紀錄有衝突，例如她曾向辯方專家說記憶力差、專注力不足，但2022年1月6日的紀錄顯示被告無病徵，言語清晰；被告說法亦自相矛盾，例如一方面稱著重個人私隱，另方面卻在未核實身份下，便向來電者提供相關資料。故法庭認為被告證供不誠實可靠，裁定沒有因新冠肺炎而患認知障礙，判4項控罪全部罪名成立。