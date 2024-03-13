洪雯指房屋政策嚴重扭曲市民對工作追求　促為公屋比例設上限

公屋最新平均輪候時間升至5.8年，選委界立法會議員洪雯表示，公屋輪候時間長並非因供應不足，而是需求過度。她指出「人係追隨資源走」，當資源嚴重向公屋傾斜，夾心階層的條件不如公屋住戶，公屋便成為小市民的最佳選擇，令他們透過控制收入，甚至放棄工作而輪候公屋。
洪雯今日在立法會大會提出口頭質詢，指現時本港有逾30%家庭居住在公屋，比例是全球最高，但公屋輪候冊數字繼續快速膨脹，輪候冊宗數是回歸時的2.5倍。她提到最近有全球頂尖科技企業向她分享，公司有意栽培一名25歲員工，但他卻選擇辭職，與父母聯名申請公屋，這些案例並不少見。
指房屋政策創造公屋需求
洪雯續指，有40%公屋輪候宗數並非長者一人家庭，中位數32歲，當中40%人擁有大專學歷。她認為本港房屋政策創造了對公屋的需求，嚴重扭曲市民對工作的追求，香港的勞動參與率亦愈來愈低。她建議政府將公屋和資助出售房屋的供應比例，從目前的七三比調整至五五比，並為公屋比例設定上限，減輕政府財政負擔之餘，同時回應市民對自置居所的殷切需求。
房屋局局長何永賢回應指，理解大家想增加資助房屋，但公屋平均輪候時間仍然較長，現階段盡量增加公屋供應。她指因應未來公屋供應量增加，會提供較大空間檢討公屋及資助房屋比例。何永賢又指「青年人要保持希望」，公屋設計並非希望青年一畢業就輪候公屋，不是「早排有着數」，年青人應向置業階級更高點規劃。
李鎮強問及會否參考新加坡組屋
選委界議員李鎮強問及「會否畀公屋框死咗」，舉例很多年青人選擇成為自由工作者、現金支薪，甚至「躺平」 ，影響政府稅收。李鎮強表示這些中產青年亦與基層爭奪房屋資源，關注政府會否參考新加坡的組屋做法。何永賢回覆，新加坡可推行組屋與中央公積金有關，僱主及僱員需支付高比例的供款，不能將每個地方的做法搬來香港，而本港已發展一套方法。