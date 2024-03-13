洪雯指房屋政策嚴重扭曲市民對工作追求　促為公屋比例設上限

公屋最新平均輪候時間升至5.8年，選委界立法會議員洪雯表示，公屋輪候時間長並非因供應不足，而是需求過度。她指出「人係追隨資源走」，當資源嚴重向公屋傾斜，夾心階層的條件不如公屋住戶，公屋便成為小市民的最佳選擇，令他們透過控制收入，甚至放棄工作而輪候公屋。

洪雯今日在立法會大會提出口頭質詢，指現時本港有逾30%家庭居住在公屋，比例是全球最高，但公屋輪候冊數字繼續快速膨脹，輪候冊宗數是回歸時的2.5倍。她提到最近有全球頂尖科技企業向她分享，公司有意栽培一名25歲員工，但他卻選擇辭職，與父母聯名申請公屋，這些案例並不少見。