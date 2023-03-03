活力午餐│九龍塘基華小學44學生不適 衞生署：與飯盒無關（更新）

活力午餐│疑再現出食物衞生問題 九龍塘基華小學44學生不適。(活力午餐網頁圖片/資料圖片)

【17:10更新】衞生防護中心稱，經初步了解，昨日公布的急性腸胃炎個案與進食共同食物或飯盒無關，衞生防護中心已排除食物中毒的情況。

「活力午餐」澄清與飯盒無關

大家樂集團「活力午餐」亦引述衛生防護中心回應傳媒時的講法澄清，指有關個案與進食共同食物或飯盒無關，又表示，「活力午餐」最近重新檢視其產能及設備，同時已增聘人手並加強培訓和人員監督，以確保飯盒供應穩定。

合約期滿後暫停為部分學校供應飯盒

另外，大家樂由本月起終止向個別中學提供服務，本報據知陸續有小學收到通知，4月起不再獲「活力午餐」供飯。大家樂稱，衡量過產能及人力配套後，決定於合約期滿之後，暫停為部分學校供應飯盒，並根據合約列明的通知期知會學校，將盡力提供協助，例如替學校尋找其他飯商並作轉介。大家樂未有公布涉及的學校數量。