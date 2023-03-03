活力午餐│九龍塘基華小學44學生不適 衞生署：與飯盒無關（更新）

【17:10更新】衞生防護中心稱，經初步了解，昨日公布的急性腸胃炎個案與進食共同食物或飯盒無關，衞生防護中心已排除食物中毒的情況。
「活力午餐」澄清與飯盒無關
大家樂集團「活力午餐」亦引述衛生防護中心回應傳媒時的講法澄清，指有關個案與進食共同食物或飯盒無關，又表示，「活力午餐」最近重新檢視其產能及設備，同時已增聘人手並加強培訓和人員監督，以確保飯盒供應穩定。
合約期滿後暫停為部分學校供應飯盒
另外，大家樂由本月起終止向個別中學提供服務，本報據知陸續有小學收到通知，4月起不再獲「活力午餐」供飯。大家樂稱，衡量過產能及人力配套後，決定於合約期滿之後，暫停為部分學校供應飯盒，並根據合約列明的通知期知會學校，將盡力提供協助，例如替學校尋找其他飯商並作轉介。大家樂未有公布涉及的學校數量。
上月有學生食用飯盒後集體不適、大家樂集團旗下的學校飯盒供應商「活力午餐」，疑再爆出飯盒問題。
衞生署衞生防護中心昨日（2日）公布，位於九龍塘的中華基督教會基華小學懷疑爆發急性腸胃炎個案，涉及27名學童。據悉，該校的午膳供應商為「活力午餐」。
44名學生均嘔吐及腸胃不適
該校則發出通告指，不適人數增至44人，學校接獲學生家長通知，44名學生均出現嘔吐及腸胃不適的徵狀，不能回校上課。並指已經聯絡供應商「活力午餐」，要求將周三（1日）的午膳飯盒的樣本進行化驗。校方亦為此要求全校學生今日必須佩戴口罩回校，以減低傳播的風險，課室窗戶及抽氣扇保持開啟，加強空氣流通。
衞生署衞生防護中心派員到校視察環境，初步懷疑學校爆發急性腸胃炎，但仍有待確實，正在調查個案。學校已按中心人員指示，加強校內的清潔及消毒工作，並已安排清潔公司，於放學後立即進行深層消毒清潔全部課 室、特別室、洗手間、樓層及走廊等範圍。