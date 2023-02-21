活力午餐｜活力午餐暫停供餐兩日　明日將恢復飯盒供應

活力午餐上周發信予各間合作中小學表示，暫停供餐兩日，明日（22日）起將恢復飯盒供應，又表示已增聘足夠員工以滿足產能需求。

明日將恢復飯盒供應

活力午餐近日收到食物環境衞生署、食物安全中心及個別學校通知，有同學進食飯盒後感到不適，因此公司即時採取跟進及防禦措施，於2月20日及21日暫停供應飯盒，以檢視所有產製工序及在廠房進行深層清潔消毒。

早前活力午餐送往檢驗的飯盒樣本，化驗結果均為合格，而上周食環署檢取的樣本，包括11個食物樣本及25個環境樣本，化驗結果同為合格，故將於明日（22日）起恢復供應飯盒予各學校。

會解決人手不足問題

活力午餐指，過去數年因疫情導致學校停課，不少員工已離職或轉投其他行業，人手因而出現短缺。另一方面，在政府宣布全面復課後，公司需生產超過10萬個飯盒，數量比復課前增加3至4倍。

面對龐大的飯盒需求，公司以不停以各種途徑增聘員工，並由其他業務單位調配人手到活力午餐協助。活力午餐又稱，現時已增聘足夠員工以滿足產能需求，並加強監督及員工培訓，以提升所有員工的食品安全意識。