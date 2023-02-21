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2023-02-21 18:54:49

活力午餐｜活力午餐暫停供餐兩日　明日將恢復飯盒供應

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活力午餐暫停供餐兩日，明日將恢復飯盒供應。(活力午餐)

活力午餐暫停供餐兩日，明日將恢復飯盒供應。(活力午餐)

活力午餐上周發信予各間合作中小學表示，暫停供餐兩日，明日（22日）起將恢復飯盒供應，又表示已增聘足夠員工以滿足產能需求。

明日將恢復飯盒供應

活力午餐近日收到食物環境衞生署、食物安全中心及個別學校通知，有同學進食飯盒後感到不適，因此公司即時採取跟進及防禦措施，於2月20日及21日暫停供應飯盒，以檢視所有產製工序及在廠房進行深層清潔消毒。

早前活力午餐送往檢驗的飯盒樣本，化驗結果均為合格，而上周食環署檢取的樣本，包括11個食物樣本及25個環境樣本，化驗結果同為合格，故將於明日（22日）起恢復供應飯盒予各學校。

會解決人手不足問題

活力午餐指，過去數年因疫情導致學校停課，不少員工已離職或轉投其他行業，人手因而出現短缺。另一方面，在政府宣布全面復課後，公司需生產超過10萬個飯盒，數量比復課前增加3至4倍。

面對龐大的飯盒需求，公司以不停以各種途徑增聘員工，並由其他業務單位調配人手到活力午餐協助。活力午餐又稱，現時已增聘足夠員工以滿足產能需求，並加強監督及員工培訓，以提升所有員工的食品安全意識。

活力午餐表示已採取一系列措施，包括：

  1. 加強食物品質監控，嚴格遵從ISO 22000及HACCP系統 
  2. 由即日開始，把每日生產的飯盒抽樣送往化驗，加強監控
  3. 加強監督及員工培訓，以提升所有員工的食品安全意識
  4. 加強產品追溯系統
  5. 審視餐單組合，減低餐單複雜性，以確保食品安全
  6. 增加物流車隊，務求將飯盒盡快送到學校
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