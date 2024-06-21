活躍程度持續下降 流感季料踏入尾聲

本港今年1月初踏入流感季節，衛生防護中心表示，最近數星期的流感病毒活躍程度下降，相信流感季節接近尾聲，又指即使已接種今季流感疫苗，下一個年度仍然需要接種。最新數據顯示，上星期本港整體流感活躍程度持續下降，但相關入院率仍高於基線水平。

日前一名8歲女童感染H3甲型流感後死亡，衛生防護中心傳染病處高級醫生黃凱基昨在一個電台節目表示，現正調查女童的具體病情發展情況和本身有否疾病等，強調每年接種疫苗是最有效的預防方法。他相信，本港的流感季節已接近尾聲，市民可在今個年度的疫苗到期前繼續接種，惟在下一個年度的流感季節仍要接種。