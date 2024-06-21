活躍程度持續下降 流感季料踏入尾聲

本港今年1月初踏入流感季節，衛生防護中心表示，最近數星期的流感病毒活躍程度下降，相信流感季節接近尾聲，又指即使已接種今季流感疫苗，下一個年度仍然需要接種。最新數據顯示，上星期本港整體流感活躍程度持續下降，但相關入院率仍高於基線水平。
日前一名8歲女童感染H3甲型流感後死亡，衛生防護中心傳染病處高級醫生黃凱基昨在一個電台節目表示，現正調查女童的具體病情發展情況和本身有否疾病等，強調每年接種疫苗是最有效的預防方法。他相信，本港的流感季節已接近尾聲，市民可在今個年度的疫苗到期前繼續接種，惟在下一個年度的流感季節仍要接種。
上周30宗成人嚴重流感個案
衛生防護中心公布上周的流感情況，有30宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，一半已知曾接種季節性流感疫苗，當中24人死亡，而本周首4日已錄得20宗個案，當中17人死亡。兒童方面，除日前離世的8歲女童，過去一周多未有錄得重症或死亡個案。整體公立醫院上周流感入院率為每一萬人口計0.34，比對上一周的0.43低，但仍高於0.25的基線水平，處於低強度水平。
另外，中心最新監測數據顯示新冠肺炎整體活躍程度有下降趨勢，化驗所上星期共驗出234個核酸檢測陽性的樣本，按周少16個，JN.1及其後代譜系仍然是最流行的變異病毒株。黃凱基指，感染流感和新冠肺炎，都會增加感染甲類鏈球菌的風險，提醒市民要正確護理傷口，即使較輕微也要使用防水敷料覆蓋直至痊愈，外遊時亦應避免使用水療設施或泳池，「大家旅行就有機會做呢啲嘢，我哋建議大家記得避免。」